VerslasRinkos pulsas

Į Lietuvą skrendantiems pilotams – įspėjimas: įtarimų sukėlė balionams būdingos atžymos

2026 m. vasario 13 d. 21:16
Lrytas.lt
Penktadienio vakarą lėktuvų pilotams Lietuva išplatino įspėjimą dėl navigacinių atžymų, būdingų balionams.
Daugiau nuotraukų (1)
Vadovaujantis civilinės aviacijos saugos protokolais dėl šios priežasties pilotams išplatinta žinia, ka dėl neatpažintų objektų Lietuvos oro erdvėje galimi skrydžių nukreipimai į laukimo zoną ar nukreipiami į kitus oro uostus.
Kaip nurodė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC), šiuo metu Vilniaus oro uostui jokio poveikio nėra, jis veikia įprastu režimu. NOTAM (pranešimas lėktuvų įguloms) galioja iki 23 val. 30 min.
NKVC nurodė, kad tarnybos stebi bei analizuoja navigacinių žymų judėjimą, užtikrina saugius skrydžius.
Keleiviams rekomenduojama sekti oro uostų bei pervežimo kompanijų pranešimus. Situacijai pasikeitus, nedelsiant pateiksime atnaujintą informaciją.
Vilniaus oro uostasKontrabandaMeteorologiniai balionai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.