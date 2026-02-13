Į Lietuvą skrendantiems pilotams – įspėjimas: įtarimų sukėlė balionams būdingos atžymos

Vadovaujantis civilinės aviacijos saugos protokolais dėl šios priežasties pilotams išplatinta žinia, ka dėl neatpažintų objektų Lietuvos oro erdvėje galimi skrydžių nukreipimai į laukimo zoną ar nukreipiami į kitus oro uostus.
Kaip nurodė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC), šiuo metu Vilniaus oro uostui jokio poveikio nėra, jis veikia įprastu režimu. NOTAM (pranešimas lėktuvų įguloms) galioja iki 23 val. 30 min.
NKVC nurodė, kad tarnybos stebi bei analizuoja navigacinių žymų judėjimą, užtikrina saugius skrydžius.
Keleiviams rekomenduojama sekti oro uostų bei pervežimo kompanijų pranešimus. Situacijai pasikeitus, nedelsiant pateiksime atnaujintą informaciją.
Vilniaus oro uostasKontrabandaMeteorologiniai balionai
