IKEA Baltijos šalyse pristato naują interneto svetainę ir mobiliąją programėlę

„Siekdama atliepti kintančius gyventojų poreikius, IKEA ir toliau investuoja į patogesnį, prieinamesnį apsipirkimo procesą. Iki 2026 metų vidurio planuojame skirti 4 milijonus eurų daugiakanalės mažmeninės prekybos stiprinimui Baltijos šalyse. Interneto svetainės ir mobiliosios programėlės atnaujinimas yra svarbus šių investicijų etapas. Nuosekliai tobulindami skaitmeninius sprendimus ir fizines prekybos vietas, geriname ne tik pirkėjų patirtį, bet ir dedame tvirtus pamatus ilgalaikiam verslo augimui“, – sako Inga Filipova, IKEA mažmeninės prekybos vadovė Baltijos šalims.
Pirmoji elektroninę prekybą Baltijos šalyse 2019 metais ėmė vystyti IKEA Estija, o nuo 2020 metų prisijungė ir Latvija bei Lietuva.
Pasak I. Filipovos, IKEA interneto svetainių lankytojų skaičius kasmet nuosekliai auga.
Ir nors bendrovė nuolat investuoja į skaitmeninius sprendimus, nauja interneto svetainė ir mobilioji programėlė žymi perėjimą prie globalių platformų, kuriomis pirkėjai galės naudotis dar lanksčiau, sklandžiau ir patogiau.
Nauja IKEA programėlė „IKEA – Home furnishing“ yra nemokama ir prieinama visų mobiliųjų operacinių sistemų programėlių parduotuvėse.
Pirkėjai, turintys paskyrą ankstesnėje programėlėje, atsisiuntę naująją, galės prisijungti su tais pačiais duomenimis.
Atnaujinti skaitmeniniai įrankiai perkelia unikalią IKEA apsipirkimo patirtį tiesiai į pirkėjų rankas – kur jie bebūtų.
Naudodamiesi šiais įrankiais, gyventojai gali semtis įkvėpimo, kurti mėgstamų prekių sąrašus, internetu įsigyti didžiąją dalį IKEA asortimento, užsisakyti prekių pristatymo, užsakymų atsiėmimo ar pirkimo išsimokėtinai paslaugas, o prisijungę prie paskyros – planuoti baldus ar individualius namų interjero sprendimus.