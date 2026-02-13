VerslasRinkos pulsas

Incidentas Vilniaus oro uoste: pranešama apie užlietas patalpas

2026 m. vasario 13 d. 12:21
Lrytas.lt
Penktadienį Vilniaus oro uosto patalpose užfiksuotas vandens nuotėkis. Aiškėja, ar minimas incidentas paveiks oro uosto veiklą.
Situaciją portalui Lrytas pakomentavo Lietuvos oro uostų (LTOU) Rinkodaros grupės vadovė Agnė Šaltenytė. Aiškėja, kad patalpos užlietos šalia „Manami“ restorano.
Kas lėmė įvykį, šiuo metu dar aiškinamasi.
„Situacija operatyviai įvertinta, imtasi problemos šalinimo darbų, kuriuos vykdo atsakingos tarnybos“, – rašoma atsiųstame komentare.
Taip pat pažymima, kad incidentas neturi įtakos skrydžių tvarkaraščiui ar oro uosto veiklai – skrydžiai vykdomi įprasta tvarka.
„Atsiprašome keleivių ir partnerių už galimus nepatogumus“, – kreipėsi LTOU.
Pirmasis apie įvykį paskelbė naujienų portalas „Delfi“.
