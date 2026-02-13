Patvirtintas 264,4 mln. eurų Vilniaus rajono savivaldybės biudžetas: didžiausia dalis – švietimui

Skelbiama, jog šių metų biudžetas, palyginti su praėjusių metų, auga 8,8 proc. – 21,3 mln. eurų.
„Šių metų biudžetas orientuotas į mūsų gyventoją. Didžiausią lėšų dalį nukreipiame į švietimą, didiname finansavimą kelių infrastruktūrai. Toliau modernizuosime kelius, didinsime vietų skaičių darželiuose bei stiprinsime socialines ir sveikatos paslaugas. Daug strateginių projektų jau pasiekė reikšmingą etapą, tad dabar mūsų užduotis – juos sėkmingai realizuoti“, – pranešime cituojamas savivaldybės meras Robertas Duchnevičius.
Beveik pusė biudžeto lėšų – 120,4 mln. eurų – bus skiriama švietimui, švietimo įstaigų rekonstrukcijai, atnaujinimui ir statybai. Taip pat planuojama toliau tęsti modulinių ugdymo įstaigų įrengimo ir nuomos programa.
Savivaldybės kelių infrastruktūrai tuo metu bus skiriama 10,23 mln. eurų. Planuojama, jog šią sumą apie 7 mln. eurų papildys Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) ir 1,7 mln. eurų savivaldybės infrastruktūros plėtros (SIP) lėšos. 4 mln. eurų bus skirta apšvietimo infrastruktūros plėtrai, modernizavimui ir išlaikymui.
Kaip skelbia savivaldybė, šiemet apie 65,2 mln. eurų numatyta skirti socialinei paramai, 18,5 mln. eurų bus skirta socialinių paslaugų teikimui ir beveik 1 mln. eurų jų plėtrai bei kokybės gerinimui.
Ne iš savivaldybės biudžeto 52 mln. eurų papildomai bus skirta individualių kompensacijų mokėjimui ir administravimui bei socialinėms išmokoms. Numatyta tęsti socialinio, apsaugoto būsto plėtrą, pradėti globos namų senjorams, grupinio gyvenimo namų projektavimą, Keturiasdešimt Totorių kaime pradėti dienos užimtumo centro statybą.
Be to, Didžiojoje Riešėje šiemet duris atvers dienos užimtumo centras ir socialinės dirbtuvės darbingo amžiaus žmonėms su proto ar psichikos negalia.
Savivaldybė skelbia, kad visuomenės sveikatos priežiūrai numatyta apie 1,67 mln. eurų, o sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimui – apie 4,1 mln. eurų.
Tuo metu daugiau nei 3 mln. eurų bus skiriami kultūros objektų modernizavimui, daugiafunkcėms poilsio ir laisvalaikio zonoms įrengti bei sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros projektams įgyvendinti.
Švarios aplinkos palaikymui bus skirta 22,6 mln. eurų. Komunalinių atliekų surinkimui, tvarkymui ir administravimui numatytos lėšos siekia 4 mln. eurų, atliekų tvarkymui bei bešeimininkių šiukšlių surinkimui ir išvežimui seniūnijose numatyta 480 tūkst. eurų.
Savivaldybės kolektyvinių apsaugos statinių, tarpinių gyventojų evakavimo punktų tinkamam aprūpinimui bus skiriama 60 tūkst. eurų.
Biudžete taip pat numatyta didinti finansavimą gyventojų aktyviai palaikomai dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvai (500 tūkst. eurų), suteikiančiai galimybę bendruomenėms pačioms spręsti, kaip panaudoti lėšas savo gyvenamojoje aplinkoje.
Be to, smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) skatinimui bei plėtrai šiemet iš viso numatyta 291,1 tūkst. eurų. Iš jų 130 tūkst. eurų bus skiriama tiesioginėms rėmimo priemonėms, kurios ne tik padės verslui augti, bet ir prisidės prie atskirties mažinimo darbo rinkoje.