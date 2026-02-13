Sulėtėjus Rusijos ekonomikos augimui – naujas Maskvos ėjimas

Praėjusiais metais Rusijos ekonomika išaugo tik 1 procentu – gerokai mažiau nei 2023 ir 2024 m., kai ji augo po maždaug 4 proc. per metus.
Didžiulės išlaidos Ukrainoje kariaujančioms pajėgoms iš pradžių paskatino augimą ir padėjo Maskvai išvengti prognozuoto ekonomikos žlugimo po 2022 m. prasidėjusios invazijos į kaimyninę šalį.
Tačiau didėjant išlaidoms ėmė augti ir infliacija, o verslas piktinosi didelėmis skolinimosi išlaidomis.
„Ekonomika toliau grįžta link subalansuoto augimo“, – pranešime teigė centrinis bankas, omenyje turėdamas ekonomikos atšalimą.
Jis taip pat nurodė, kad sausio mėnesį infliacija „žymiai pagreitėjo dėl vienkartinių veiksnių“, konkrečiai – padidintų mokesčių.
„Vertinant lūkesčius, vis dar tikimasi, kad infliacija išliks didelė. Tai gali kliudyti ilgalaikiam infliacijos sulėtėjimui“, – teigiama pranešime.
Dėl to centrinis bankas pareiškė, kad palūkanų normos turės likti aukštesnės nei numatyta, ir prognozuoja, kad šiais metais jos vidutiniškai sieks 13,5–14,5 proc.
Jo teigimu, norint sumažinti infliaciją iki 4 proc. tikslo, kurį bankas tikisi pasiekti 2026 m. antroje pusėje, skolinimosi išlaidos turi būti didelės.
Rusijos valstybės finansus slegia karo išlaidos ir spaudimas, kurį patiria gyvybiškai svarbus energijos išteklių eksportas.
Dėl įvestų Vakarų sankcijų sumažėjus eksporto apimtims, naftos ir dujų pajamos, kurios sudaro maždaug ketvirtadalį valstybės biudžeto pajamų, praėjusiais metais sumažėjo iki žemiausio lygio per penkerius metus.
Karo metu susidaręs biudžeto deficitas padidino Rusijos išorės skolą iki aukščiausio lygio per pastaruosius 20 metų, nors jos skolos ir BVP santykis, sudarantis apie 16 procentų, yra gerokai mažesnis nei daugumos išsivysčiusių šalių.
Vis dėlto Kremlius šiai spragai užpildyti pasinaudojo eilinių rusų piniginėmis ir šiais metais pridėtinės vertės mokestį (PVM) padidino dviem procentiniais punktais iki 22 procentų.