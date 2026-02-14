Išvydusi vaizdą parduotuvėje – liko šokiruota: „Ten dedamas maistas“

Savo patirtimi pirkėja pasidalijo ir socialiniuose tinkluose. Ji klausė, kodėl taip yra.
„Prekybos centrų krepšeliai. Aš kai pažiuriu, mane supykina. O ten dedamas maistas! Kodėl jie tokie nešvarūs? Kodėl jų niekas neplauna? Tai juk 100 proc. antisanitarija, kaip taip gali būti? Kaip eiti į prekybos centrą ir neapsivemt pamačius tuos krepšelius?“, – rašė pirkėja.
Prekybos tinklai tikina, kad krepšelių švara rūpinasi kasdien, bet jie gali išsipurvinti ir dienos metu, kai jais naudojasi pirkėjai.
Piktinosi tvarka
Socialiniuose tinkluose pastebėję įrašą savo patirtimi pasidalijo ir kiti pirkėjai.
„Ne tik Lietuvoje yra nešvarumų, bet ir visur Europoje irgi“, – rašė vienas komentatorius.
„Niekad nei vienoje parduotuvėje šitų krepšių neimu, čia bakterijų veislynas“, – teigė kitas.
„Čia tik bulves dėti ir tai neimčiau tokio krepšio“, – pridūrė dar vienas.
„Yra vežimėliai“, – patarė komentatorius.
Kaip prižiūri
Prekybos tinklai tikina, kad krepšelių švara rūpinasi kasdien, o pastebėjus nešvarų ragina pirkėjus apie tai pranešti pardavėjams.
„Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė paaiškino, kad pirkiniams skirtų krepšelių valymas yra atliekamas pačioje parduotuvėje.
„Tam yra skirta speciali vieta – valymo priemonių laikymo zona, kurioje yra ir valymui skirtas inventorius bei priemonės.
Krepšeliai yra valomi kasdien, taip pat kiekvieną savaitę jie yra ir plaunami. Jei yra poreikis, pavyzdžiui, pastebėjus nešvarius krepšelius, jie yra tvarkomi ir dažniau, jog pirkėjams užtikrintume malonią ir patogią apsipirkimo patirtį.
Jei pirkėjai parduotuvėje visgi pastebi švaros standarto neatitinkančius pirkinių krepšelius, visuomet raginame apie tai informuoti parduotuvės komandą, kuri imsis veiksmų ir užtikrins krepšelių švarą“, – naujienų portalui Lrytas teigė ji.
Tuo tarpu prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė pasidalijo, kad tvarka parduotuvėje labai svarbi, todėl darbuotojai turi aiškias instrukcijas kaip ir kada turi būti tvarkomi, valomi bei sudedami krepšeliai ir vežimėliai.
„Bendrai tiek krepšeliai, tiek vežimėliai turi būti valomi kasdien su drėgna šluoste ir dezinfekavimo priemone. Jei pastebima, kad krepšelis susitepęs, netvarkingas, krepšelis pašalinamas iš salės ir valomas pakartotinai.
Taip pat krepšeliai ir vežimėliai turi generalinio valymo grafiką, kurio metu jie išvalomi su stipria srove ir priemonėmis – tai jau atlieka išorės įmonė“, – paaiškino ji.
G. Kitovė atkreipė pirkėjų dėmesį, kad jeigu pastebimas nešvarus krepšelis, reikėtų informuoti parduotuvės darbuotojus, kad būtų išvalytas.
„Švaros faktorius priklauso ir nuo pačių pirkėjų sąmoningumo – ar tai praplyšusi prekės pakuotė, ar išbėgęs skystis, tokie dalykai gali pasitaikyti apsipirkimo metu. Tačiau jei taip nutiko, svarbu, kad nešvarus krepšelis būtų išvalytas, o ne tiesiog apsipirkus padėtas prie kitų krepšelių. Parduotuvėse pirkėjų srautas labai didelis, krepšeliai dedami vienas ant kito, tad jei tarp švarių bus įdėtas vienas išsitepęs – nuo jo gali išsipurvinti ir dar keli“, – pažymėjo ji.
Prekybos tinklo „Maxima“ atstovas ryšiams su žiniasklaida Titas Atraškevičius sako, kad tiek pirkinių vežimėliai, tiek krepšeliai lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvėse yra valomi reguliariai kiekvieną dieną.
„Juos dezinfekuojame specialiomis priemonėmis. Natūralu, kad kartais dėl pažeistos prekių pakuotės krepšelis ar vežimėlis gali būti išteptas, todėl esant poreikiui, jie valomi dažniau. Apsipirkimo metu pirkėjui pastebėjus, kad krepšelis ar vežimėlis yra nešvarus, būsime dėkingi, jei apie tai bus pranešta parduotuvės darbuotojui, kuris pasirūpins, kad pirkinių laikymo priemonė būtų dezinfekuota ir grąžinta į savo vietą naudoti toliau“, – teigė jis.
Jiems antrino ir prekybos tinklo „Rimi“ viešųjų ryšių ir korporatyvinės atsakomybės vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė.
Anot jos, prekių krepšelių ir vežimėlių švara „Rimi“ parduotuvėse yra svarbi kasdienės higienos dalis. Plastikiniai prekių krepšeliai pagal naujas valymo sutartis yra plaunami kartą per savaitę.
Didieji pirkinių vežimėliai, atsižvelgiant į praktiką ir poreikį, yra plaunami du kartus per metus arba dažniau, jei pastebima, kad jų švara neatitinka reikalavimų. Parduotuvėse reguliariai stebima prekybinės įrangos švara, o pastebėjus nešvarų krepšelį ar vežimėlį pirkėjai visada gali kreiptis į parduotuvės darbuotojus – į tokius atvejus reaguojame nedelsiant“, – nurodė ji.