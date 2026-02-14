Vaizdo įrašu pasidalinęs vilnietis Pavelas ironiškai pajuokavo, kad Mortos gatvėje naujamiestiečiai turi savo fontaną.
Naujienų portalui Lrytas Pavelas pasakojo, kad dėl trūkusio vamzdžio jo namuose vandens tiekimas nebuvo sutrikdytas.
Tačiau kai kurie rajono gyventojai skundėsi dėl sutrikusio vandens bei jo kokybės.
„Dėl to pas mus šaltas vanduo su juodom drumzlėm bėga“, – skundėsi viena rajono gyventoja.
„Vieniems vandens visai nėra, kitiems jis bėga tokios kokybės, kad baisu ne tik gerti, bet ir apskritai iš čiaupo leisti.
Gyvename Naujamiestyje daug metų, tokios avarijos – ne naujiena. Tačiau po jų būna labai skaudžių padarinių. Neveikiančios indaplovės ir tt.
Penktadienį norėjome nusimaudyti, tačiau buvo nemalonu net lįsti į vonią.
Vien juodos drumzlės, per minutę užkimšusios net dušo galvutę su kietųjų dalelių filtru!“ – piktinosi Naujamiesčio gyventojas Renatas.
„Vilniaus vandenų“ Klientų aptarnavimo tarnybos direktorius Martynas Augaitis LRT.lt komentavo, kad po avarijos buvo uždaryta pažeista vandentiekio atkarpa, pradėti likvidavimo darbai.