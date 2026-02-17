„Audimas“ plečiasi – perėmė apatinio trikotažo tinklo parduotuves

Sandoris užbaigtas vasario 14 d., jo vertė neskelbiama. Anot „Audimo“ generalinės direktorės Daivos Šulienės, įsigijimas užtikrins veiklos tęstinumą, komandų stabilumą ir paslaugų kokybę. Pasak jos, kartu yra pasirašyta tiesioginė ilgalaikė bendradarbiavimo sutartis su tarptautiniu „Etam“ prekių ženklu.
Be to, sausio pradžioje „Audimas“ įsteigė antrinę įmonę „House of Brands LT“, kuri taps platforma tarptautiniams prekių ženklams vystyti. Ji valdys „Etam“ prekių ženklo parduotuves, tačiau planuojami ir kiti nauji įsigijimai.
Skelbiama, jog šiuo metu Lietuvoje yra 4 „Etam“ parduotuvės – trys Vilniuje ir vieną Klaipėdoje.