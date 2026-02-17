Apie „Lidl Lietuva“ pasiekimus aiškiai ir suprantamai – įmonė išleido tvarumo žurnalą

Naujasis formatas pasirinktas siekiant tvarumo temą pateikti paprasčiau ir aiškiau, daugiau dėmesio skiriant realiems pavyzdžiams bei kasdieniniams sprendimams.
Žurnale apžvelgiami svarbiausi 2024 finansinių metų rezultatai, atskleidžiantys, kaip tvarumo principai įgyvendinami visose „Lidl Lietuva“ veiklos srityse.
„Matome, kad tvarumo tema tampa vis svarbesne visiems – ne tik specialistams ar partneriams, bet ir klientams, darbuotojams bei visuomenei. Dėl šios priežasties mums svarbu apie savo pažangą kalbėti aiškiai ir reguliariai, ieškant formų, kurios leistų pasiekti platesnę auditoriją. Šis žurnalas – dar vienas žingsnis tvarumo kryptimi, atspindintis tiek mūsų įsipareigojimus, tiek rezultatus 2024 finansinių metais“, – sako „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė Monika Anilionė.
Apie tvarumą – dar aiškiau ir suprantamiau
Informaciją visuomenei apie svarbiausius bendrovės pasiekimus tvarumo srityje „Lidl Lietuva“ nuo įmonės veiklos pradžios šalyje pristato jau ketvirtą kartą.
„Tokia praktika – tai būdas aiškiai parodyti, kokius sprendimus priimame ir kokį poveikį jie kuria, kartu stiprinant pasitikėjimą ir dialogą su visuomene. Siekiame apie tvarumą ir jo svarbą kalbėti nuosekliai, bet kartu prisitaikyti ir prie žmonių informacijos vartojimo įpročių. Atnaujintas formatas leidžia aiškiau ir suprantamiau pateikti informaciją apie svarbiausius pasiekimus“, – teigia M. Anilionė.
Įsipareigojimai aplinkai
Naujausiame tvarumo žurnale „Lidl Lietuva“ apžvelgia svarbiausius aplinkosaugos darbus, kuriais siekia mažinti poveikį klimatui ir skatinti atsakingą išteklių naudojimą bei biologinės įvairovės tausojimą. 2024 finansiniais metais bendrovė nuosekliai diegė energijos vartojimo efektyvumo sprendimus ir toliau plėtė atsinaujinančios energijos infrastruktūrą – ant parduotuvių ir logistikos centrų stogų jau įrengtos 53 saulės elektrinės, 2026 metais šį skaičių planuojama padidinti iki 60.
„2024 finansiniais metais net 98,9 proc. visos įmonės suvartotos energijos buvo pagaminta iš atsinaujinančių išteklių, o 17,2 proc. visos šios energijos pagamino mūsų pačių saulės elektrinės. Siekdami naudoti tik žaliąją energiją, trūkstamą jos dalį įsigyjame kartu kilmės garantijomis – sertifikatais, kurie patvirtina, jog elektros energija yra gauta iš atsinaujinančių šaltinių ir nurodama, kaip, kada ir kur ji buvo pagaminta“, – pasakoja „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė.
Žurnale taip pat didelis dėmesys skiriamas ir žiediškumo principams bei atliekų tvarkymui. Įmonės veiklos efektyvumą įrodo pasiekti rodikliai: 2024 finansiniais metais net 89 proc. susidariusių atliekų buvo nukreipta perdirbimui ar kitam pakartotiniam naudojimui. Reikšmingas pokytis pasiektas ir maisto atliekų valdymo srityje – lyginant su 2018 finansiniais metais, jų kiekį pavyko sumažinti 39 procentais.
Ilgalaikis požiūris – raktas į tvaresnę ir socialiai atsakingą veiklą
Tvarumo žurnale „Lidl Lietuva“ taip pat apžvelgia sprendimus, kurie atspindi ilgalaikę bendrovės kryptį ir nuoseklų tvarumo tikslų įgyvendinimą kasdienėje veikloje. 2024 finansiniais metais dėmesys buvo skiriamas tiek infrastruktūros plėtrai, tiek sprendimams, mažinantiems poveikį aplinkai ir skatinantiems atsakingą išteklių naudojimą visoje tiekimo grandinėje.
„2024 finansiniais metais tinklo plėtroje pirmą kartą pastatėme pirmąsias medinės konstrukcijos parduotuves. Taip pat visose parduotuvėse įdiegėme elektroninius kainolapius, leidžiančius reikšmingai sumažinti popieriaus naudojimą“, – pažymi M. Anilionė.
Šie sprendimai papildo bendrovės ilgalaikius klimato ir aplinkosaugos tikslus bei rodo kryptingą judėjimą mažesnio poveikio aplinkai link. „Lidl Lietuva“ pažanga tvarumo srityje 2024 finansiniais metais neliko nepastebėta – įmonė penktus metus iš eilės pripažinta tvariausiu prekės ženklu Lietuvoje, o Nacionaliniuose atsakingo verslo apdovanojimuose įvertinta kaip aplinkai draugiškiausia didelė įmonė.
Rūpestis darbuotojais
2024 finansiniais metais „Lidl Lietuva“ nuosekliai tęsė socialinės atsakomybės kryptį, daug dėmesio skirdama sąžiningam atlygiui ir lygioms galimybėms.
Remiantis „Rekvizitai.lt“ duomenimis, 2025 metais vidutinis metinis vidutinis atlyginimas įmonėje siekė 2361 eurų (prieš mokesčius) ir buvo didžiausias tarp penkių didžiųjų šalies prekybos tinklų..
„Jau aštuntus metus iš eilės visus darbuotojus po bandomojo laikotarpio draudžiame privačiu sveikatos draudimu, kompensuojame ir dalį optikos bei odontologijos paslaugų. Siekdami stiprinti emocinę gerovę, suteikiame galimybę apsilankyti nemokamai apsilankyti dešimtyje psichoterapijos seansų per metus ir gauti profesionalias konsultacijas, o pagalbos programa „Gali mumis pasikliauti!“ leidžia darbuotojams bei jų artimiesiems anonimiškai pasitarti su specialistais finansiniais, asmeniniais ar teisiniais klausimais“, – akcentuoja M. Anilionė.
Darbuotojų gerovei skiriamas dėmesys atsispindi ir nepriklausomuose įvertinimuose – „Lidl Lietuva“ jau 8 metus iš eilės pelnė „Top Employer Lietuva“ ir „Top Employer Europe“ sertifikatus, patvirtinančius aukštus žmogiškųjų išteklių valdymo standartus ir nuoseklias investicijas į darbuotojų patirtį. Taip pat įmonė tapo Lietuvos Įvairovės Chartijos asociacijos nare ir įsipareigojo nuosekliai stiprinti įvairovę bei įtrauktį organizacijoje.
„Lidl Lietuva“ tvarumo žurnalą galite rasti čia.
Iš viso Lietuvoje veikia 84 „Lidl“ parduotuvėse 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke. Šalyje taip pat veikia du „Lidl Lietuva“ logistikos centrai – vienas Kaune, Ramučiuose, o kitas Vilniuje, netoli Lentvario.