Parduodamas vos kelis metus veikiantis restoranas: priežastis – netikėta

Kad Herkaus Manto gatvėje veikiantis restoranas parduodamas, „Vakarų ekspresui“ patvirtino jo savininkė ir vadovė Margarita Šamovė.
„Taip, jis parduodamas“, – sakė ji.
Pasak savininkės, restoranas parduodamas, nes jai trūksta laiko dėl kitų veiklų.
„Pasitraukiame į kitą verslą, tiesiog nespėju. Nesinori uždaryti, nes tai geras, veikiantis verslas, gal kas nors galės jį tęsti“, – kalbėjo M. Šamova.
Ji restorano veiklą vertina gerai.
„Restoranas tikrai prigijo, turi nuolatinę klientūrą, net ir dabar turime daug staliukų rezervacijų. Viskas tvarkoje, tik laiko trūksta“, – sakė M. Šamova.
Restorano pardavimo skelbime, kurį matė „Vakarų ekspreso“ žurnalistai, prie maitinimo įstaigos pranašumų nurodomi geri atsiliepimai ir reitingai tarptautinėse interneto platformose, nurodoma, jog naujiems savininkams nereikės rūpintis įranga ir personalu, jie gaus visą veiklai būtiną informaciją.
Restoranas Klaipėdoje atidarytas 2023 metų vasarą, „Sodros“ duomenimis, šiuo metu jame dirba 10 žmonių.
Praėjusių metų finansiniai jo veiklos rezultatai dar nepateikti, 2024 metais maitinimo įstaigą valdanti įmonė „Merilyn M“ gavo per 307 tūkst. eurų pajamų ir patyrė 271,6 tūkst. eurų nuostolį.
restoranasparduodaVerslas
Rodyti daugiau žymių