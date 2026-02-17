Užsienio investicijų pritraukimui EIM skiria 3 mln. eurų: pinigus nukreips į šiuos Lietuvos regionus

Kaip antradienį pranešė ministerija, finansavimas bus skiriamas viešajai įstaigai „Investuok Lietuvoje“, kuri ieškos užsienio investuotojų ir skatins juos investuoti į mokslinių tyrimų bei eksperimentinės plėtros veiklas.
„Įgyvendindami ambiciją – kad iki 2030 m. kas antra darbo vieta Lietuvoje kurtų aukštą pridėtinę vertę – kryptingai investuojame į Lietuvos regionų ekonomiką. Inovacijos ir aukštos pridėtinės vertės užsienio investicijos regionuose yra vienas kertinių Lietuvos ekonomikos augimo variklių“, – pranešime teigia ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Ministerija nurodo, kad „Investuok Lietuvoje“ finansavimui gauti skirtas kvietimas „TUI IL“ įgyvendinamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.
ELTA primena, kad E. Grikšas kartu su komanda pernai pristatė naują šalies ekonomikos transformacijos planą „3i“. Planas jungia tris strategines kryptis – inovacijas, investicijas ir modernias institucijas.
Ministerijos teigimu, investicijų srityje pagal planą bus siekiama, kad ekonomikos augimas pasiektų visus Lietuvos miestus, o ne mažiau 30 proc. investicijų būtų nukreipta į regionus.