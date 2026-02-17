VerslasRinkos pulsas

Virš Vilniaus oro uosto apribota oro erdvė: vėl pastebėti kontabandiniai balionai

2026 m. vasario 17 d. 20:47
Antradienio vakarą dėl stebimų navigacinių atžymų, būdingų kontrabandiniams balionams, valandai apribota oro erdvė virš Vilniaus oro uosto, praneša Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
Daugiau nuotraukų (1)
Oro erdvės ribojimai įvesti 20.30 val. Kiek vėliau Oro uostas patikslino, kad ribojimai Vilniaus oro uosto operacijoms pratęsti iki 22:05 val.
„Jau išplatintas įspėjimas skrydžių bendrovėms, pilotams, kad dėl neatpažintų objektų Lietuvos oro erdvėje galimi skrydžių nukreipimai į laukimo zoną arba skrydžiai gali būti nukreipti į kitus oro uostus, galimi tvarkaraščio pokyčiai“, – nurodo centras.
Pažymima, jog tarnybos stebi bei analizuoja navigacinių žymų judėjimą, užtikrina saugius skrydžius. Keleiviams rekomenduojame sekti oro uostų bei skrydžių kompanijų pranešimus.
Portalo Delfi žiniomis, vienas iš Tenerifės skrendantis lėktuvas, turėjęs leistis Vilniuje, jau nukreiptas į Kauną.
ELTA primena, kad dėl meteorologinių balionų krizės Vyriausybė praėjusių metų pabaigoje visoje šalyje paskelbė ekstremaliąją situaciją.
Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamo pavojaus pernai spalį, lapkritį ir gruodį ne kartą buvo stabdoma ir Vilniaus oro uosto (VNO) veikla.
