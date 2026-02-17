Vokiečių draudikas „Ergo“ planuoja atleisti tūkstantį darbuotojų – juos pakeis DI

Bendrovės „Munich Re“ dukterinė įmonė, kurioje šiuo metu dirba 15 tūkst. darbuotojų, sieks per metus panaikinti 200 etatų, „intensyviau naudodama dirbtinį intelektą“, verslo dienraščiui „Handelsblatt“ sakė bendrovės „Ergo“ personalo direktorė Lena Lindemann.
Jos teigimu, darbo vietos bus naikinamos skambučių centruose ir žalų sureguliavimo skyriuose. Nauji darbuotojai į atleidžiamo personalo vietas priimami nebus, be to, keletas darbuotojų bus pirma laiko išleisti į pensiją.
Maždaug 500 bendrovės „Ergo“ darbuotojų bus perkvalifikuoti. Bendrovės atstovas Yannickas Tetzlaffas naujienų agentūrai AFP sakė, kad neperkvalifikuojant darbuotojų darbo vietų skaičius būtų sumažėjęs dar labiau.
DI jau padarė didelį poveikį Vokietijos draudimo sektoriui. „Allianz Partners“ lapkričio mėnesį paskelbė, kad, išaugus automatizacijos apimtims, atleis 1,8 tūkst. arba apie aštuonis procentus savo darbuotojų.
