Ilgametė baldų gamintoja atleidžia 45 darbuotojus: atskleidė priežastis

„Užimtumo tarnyba gavo pranešimą iš „Šilutės baldai“ apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą. Įspėti 45 darbuotojai iš 388 dirbančiųjų“, – Eltai komentavo tarnybos atstovė Milda Jankauskienė.
Anot jos, tarp atleidžiamų darbuotojų yra 20 operatorių, 5 šaltkalviai, 5 meistrai, 4 vyresnieji operatoriai ir 4 gamybos darbininkai. Atleidimai numatomi nuo praėjusio ketvirtadienio iki gegužės 14 d.
M.Jankauskienės teigimu, sumažėjus pardavimams, užsakymams ir gamybiniams pajėgumams, bendrovei atsirado poreikis optimizuoti resursus ir sumažinti darbuotojų skaičių.
Rekvizitai.lt skelbiama, kad įmonės istorija siekia 19-ojo amžiaus pabaigą, o akcinė bendrovė įregistruota 1992 m.
Remiantis Registrų centro duomenimis, 2024 m. „Šilutės baldai“ pajamos siekė 34,9 mln. eurų, grynasis pelnas – 715 tūkst. eurų.
Sausį skelbta, jog kita SBA grupės bendrovė, baldų gamintoja „Visagino linija“, siekdama optimizuoti veiklą ir efektyvinti procesus, atleidžia 99 darbuotojus.
