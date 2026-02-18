Klaipėdoje bus rekonstruojama Senojo turgaus aikštė: atskleidė, kiek milijonų kainuos

Kaip pranešė savivaldybė, bendrovė aikštės rekonstrukciją atliks per 18 mėnesių.
„Tai vieta, kuri daugeliui mūsų kelia prisiminimus ir turi ypatingą reikšmę, todėl džiaugiuosi, kad netrukus pradėsime rekonstrukcijos darbus Senojo turgaus aikštėje. Norime, kad čia būtų gera ateiti tiek šeimoms su vaikais, tiek vyresnio amžiaus gyventojams, tiek miesto svečiams“, – pranešime teigia Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Skelbiama, kad esminis numatytų pokyčių tikslas – iškelti prekybos vietas ir dabartinę automobilių stovėjimo aikštelę paversti patrauklia viešąja erdve.
Rekonstrukcijos metu planuojama pakeisti aikštės dangą, įrengti modernų apšvietimą ir mažosios architektūros elementus. Taip pat bus suformuoti nauji želdynai bei sutvarkytos aplinkinės Šaltkalvių, Aukštosios, Bružės, Skerdėjų bei Turgaus aikštės gatvės ir šaligatviai.
Savivaldybės teigimu, Frydricho turgaus aikštė yra svarbi Klaipėdos senamiesčio dalis, susiformavusi dar XVII amžiaus 7-ajame dešimtmetyje. Per šimtmečius ši vieta tapo viena pagrindinių miesto prekybos erdvių, o nuo 1948 m. čia veikė pagrindinė turgavietė.
Kaip skelbta, Klaipėdos miesto savivaldybė statybos leidimą Senojo turgaus aikštės rekonstrukcijai gavo praėjusių metų rugsėjį.