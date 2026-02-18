Naujienos didžiausioje sostinės arenoje: pristatytas „Amusnet lounge“

Pasak arenos Pardavimų skyriaus vadovės Anetos Lauciuvienės, ši partnerystė žymi naują didžiausios sostinės arenos etapą.
„Nuo šiol buvęs arenos „Premium lounge“ klubas vadinsis „Amusnet lounge“. Arenos lankytojai, atvykę į bet kurį renginį ir įsigiję bilietus į šio klubo sektorius, gaus papildomas naudas: atskirą įėjimą, nemokamą rūbinę, unikalią erdvę, išskirtinius užkandžius, gėrimus bei geriausio matomumo vietas“, – teigia A. Lauciuvienė.
Dešimtmetį veikianti „Amusnet“ įmonė kuria ir diegia aukšto našumo skaitmeninius produktus bei technologinius sprendimus. Bendrovės sprendimai naudojami daugiau nei 30 pasaulio valstybių, o strateginis dėmesys programinės įrangos kokybei, plėtrai ir ilgalaikei technologinei raidai leidžia įmonei pozicionuoti save kaip patikimą partnerį tarptautinėje skaitmeninių pramogų ekosistemoje.
Savo ruožtu arena veikia kaip daugiafunkcinė platforma, kurioje bendradarbiavimas neapsiriboja vien pasirašyta sutartimi ar vizualiniu matomumu.
„Tai yra gyvas organizmas, tad nuolat bendraujame su įvairiais partneriais. Bendradarbiavimas nepasibaigia tik sudėtais parašais ant sutarties. Partneriai arenoje turi begalę kitų privilegijų ir verčių, kaip ją gali išnaudoti savo reikmėms. Čia vyksta ne tik vieši koncertai, bet ir privatūs renginiai bei konferencijos. Turime ne vieną skirtingą erdvę, kurioje esami partneriai organizuoja ir savo verslo susitikimus, išbando krepšinio parketą bei kitas veiklas“, – pabrėžia ji.
Naujoji partnerystė pažymi ir tai, kad arena nuosekliai stiprina ryšius su tarptautiniais verslais, o prekės ženklų integracija į aukščiausio lygio viešas erdves tampa vis svarbesne šiuolaikinės sporto ir pramogų infrastruktūros dalimi.
2004 m. spalio 30-ąją duris atvėrusi „Twinsbet“ arena tapo pirmąja Lietuvos renginių arena, įkvėpusi tikrą šalies pramogų pasaulio revoliuciją. Per du dešimtmečius dukart pavadinimą pakeitusi renginių erdvė iki pat šių dienų išlieka vienintele šalyje privačia arena, kurioje per metus įvyksta apie 100 renginių.
