Nuo kovo „Finnair“ grąžina laikinai atšauktą reisą

„Nuo kovo 1 d. grįžta „Finnair“ vakarinis skrydis tarp Helsinkio ir Vilniaus, kuris buvo laikinai atidėtas dėl hibridinės atakos. Bilietai jau yra prekyboje. Tai parodo, kad avialinijos pasitiki mūsų oro uostais, pasitiki Lietuva ir kad mes užtikriname saugią civilinę aviaciją“, – po Vyriausybės posėdžio žurnalistams sakė J. Taminskas.
Susisiekimo ministras taip pat paskelbė, kad pirmasis 2026-ųjų mėnuo Lietuvos oro uostams (LTOU) buvo sėkmingas, atsižvelgiant į keleivių skaičiaus augimą.
„Lygiagrečiai svarbu pažymėti, kad kyla keleivių skaičiai – vien per šių metų sausį turime beveik 10 proc. daugiau keleivių nei pernai, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu. Daugiau nei 480 tūkst. keleivių vyko per mūsų oro uostus“, – pridūrė Vyriausybės narys.
ELTA primena, kad praėjusių metų gruodžio pradžioje, Baltarusijos kontrabandinių balionų atakos įkarštyje, Suomijos oro linijos „Finnair“ laikinai nutraukė vieną iš savo skrydžių tarp Vilniaus ir Helsinkio.
Jau tada LTOU su suomiška bendrove susitarė, kad sprendimas nevykdyti vakarinio reiso galios iki 2026 m. vasario pabaigos.
Kaip skelbta anksčiau, antradienį dėl stebimų navigacinių atžymų, būdingų kontrabandiniams balionams, nuo 20.30 val. iki 21.30 val. buvo įvesti oro erdvės ribojimai.
Apie 21.20 val. draudimas lėktuvams tūpti Vilniaus oro uoste pratęstas iki 22.05 val. Galiausiai oro erdvė buvo atidaryta 21.44 val.
Dėl kontrabandinių balionų krizės Vyriausybė praėjusių metų pabaigoje visoje šalyje paskelbė ekstremaliąją situaciją.