Prekybininkams šaltis kirto be gailesčio: liko be pajamų

Viena populiari prekyvietė klientus informuoja, kad nedirbs iki pavasario.
„Mieli mūsų klientai, dėl šalčių laikinai nedirbsime iki kovo 3 dienos“, – informuoja skelbimas ant kiosko Taikos prospekte, kuriame įprastai kiekvieną dieną galima įsigyti vaisių, daržovių ir kitų prekių.
Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos Klaipėdos skyriaus vadovas Donatas Botyrius naujienų portalui VE.lt sakė, kad dauguma miesto lauko prekeivių dėl orų priversti užsidaryti, nes produktai sušąla.
„Šaltis daro akivaizdžią įtaką tokiai veiklai, nes nieko neįmanoma laikyti viduje, viskas sušąla, o šildyti lauko prekyviečių neįmanoma.
Ne tik kioskeliuose prie gatvių, bet ir prekyvietėse – tas pats“, – kalbėjo D. Botyrius.
Anot jo, smulkiesiems verslininkams šaltis yra itin nenaudingas, nes išlaidos lieka, o pajamų neuždirbama.
„Už vietas mokėti reikia, nuoma nėra koreguojama. Tas šaltis – tikra rykštė mums“, – sakė D. Botyrius.
Asociacijos atstovo teigimu, prekybininkai įprastai sudaro metines sutartis dėl prekyviečių nuomos.
