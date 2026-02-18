VerslasRinkos pulsas

VMVT neigia R. Žemaitaičio kalbas: tarnyboje šiuo metu nėra atliekami jokie išoriniai veiklos auditai

2026 m. vasario 18 d. 14:58
Austėja Paulauskaitė, Vygantas Tuzas
„Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui prakalbus apie Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT) neva atlikto audito išvadas, pati tarnyba tokias kalbas neigia ir tikina, jog šiuo metu jokie išoriniai veiklos patikrinimai nėra vykdomi.
„VMVT šiuo metu nėra atliekami jokie išoriniai veiklos auditai“, – Eltai nurodė tarnyba.
Savo ruožtu žemės ūkio ministras Andrius Palionis trečiadienį taip pat sakė, jog šiuo metu dar tik vykdomi atitinkami viešieji pirkimai.
„Dabar kaip tik vyksta techninių sąlygų rengimas (…). Dabar vyksta tik audito viešasis pirkimas“, – Eltai sakė ministras.
Kaip skelbta, trečiadienį R. Žemaitaitis „Žinių radijui“ teigė, jog VMVT auditas parodė nelabai gerą klimatą.
„Man keista dėl VMVT, nes tai, ką aš matau Veterinarijos tarnyboje su kai kuriais asmenimis, tai, kiek gauname skundų iš verslo pasaulio, (…) kelia klausimą, ar Veterinarijos tarnyboje viskas yra gerai“, – sakė „aušriečių“ lyderis.
„Audito išvados parodė nelabai gerą klimatą su pačia direktore. Tai, matyt, irgi gal bus kažkokie veiksmai“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad sausio pabaigoje Žemės ūkio ministerija (ŽŪM), kuriai vadovauja „Nemuno aušros“ deleguotas A. Palionis, gavo Vyriausybės leidimą atlikti patikrinimą VMVT.
Ministerija ketina ištirti VMVT vidaus kontrolės sistemą, IT išteklių valdymą, finansinius išteklius ir valdomą turtą, viešuosius pirkimus.
