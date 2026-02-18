VTEK: „Raseinių vandenų“ vadovas neteisėtai sprendė dėl savo atlygio

Nustatyta, kad V. Simonavičius įsakymus dėl savo atlyginimo pasirašė du kartus – 2023 metų sausį ir 2024 m. vasarį.
Komisija pažymėjo, kad sprendimus dėl direktoriaus darbo užmokesčio galėjo priimti tik bendrovės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: iki 2023 metų balandžio – savivaldybės administracijos direktorius, vėliau – savivaldybės meras.
Tačiau nei 2023, nei 2024 metams sprendimų dėl darbo užmokesčio kintamosios dalies nebuvo.
„Komisijos vertinimu V. Simonavičius pasirašydamas pirmiau minėtus įsakymus realizavo savo suinteresuotumą (asmenine turtine) nauda, todėl šiuo atveju pripažino, kad Įstatymo nuostatos yra pažeistos šiurkščiai“, – pranešime nurodė VTEK.
Komisija taip pat konstatavo, kad V. Simonavičius piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, kai žodiniu pavedimu bendrovės darbuotojui nurodė elektroniniu paštu pateikti asmeninio pobūdžio dokumentus bendrovei paslaugas teikiančios Advokatų profesinės bendrijos „Averus“ advokatui.
Nustatyta, kad dokumentai buvo siųsti 2025 m. liepos 16 ir 18 dienomis bei buvo susiję su galimu įmonės vadovo atšaukimu iš pareigų.
Komisija pabrėžė, kad atitinkamų pavedimų davimas laikytinas neteisėtu naudojimusi tarnybine padėtimi asmeninei naudai gauti.
