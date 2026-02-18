Sausį Klaipėdos apygardos teismas iškėlė nemokumo bylą įmonei „Liepų restoranas“ – ji to paprašė pati.
„Bendrovė neturi jokių finansinių galimybių toliau vykdyti veiklą, atstatyti mokumą ir išvengti bankroto dar labiau nepabloginant įmonės padėties ir nedidinant įsipareigojimų kreditoriams“, – teigiama įmonės vadovo pernai lapkritį teismui pateiktame pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo.
Pareiškime nurodyta, jog įmonė tuo metu jau nevykdė veiklos ir turėjo beveik 350 tūkst. eurų skolų.
Teismas sausio 5-osios nutartimi pareiškimą tenkino konstatavęs, jog bendrovė „yra nemoki, laiku negali vykdyti turtinių prievolių, nėra pagrindo išvadai, kad yra gyvybinga“.
2025-ųjų lapkritį atleisti ir visi penki „Liepų restorano“, veikusio bendradarbystės erdvėje „Lighthouse“, darbuotojai. Dabar jo vietoje jau veikia kita maitinimo įstaiga.
Po bankroto Klaipėdoje neliko nė vieno „iLunch“ restorano – šis maitinimo įstaigų formatas išsiskiria tuo, kad dalį personalo juose keičia technologijos, pavyzdžiui, užsakymas pateikiamas planšetiniame kompiuteryje taip greitinant aptarnavimo procesą.
Pagal prekės ženklo franšizę veikusio „Liepų restorano“ kontrolinis akcijų paketas priklausė Kauno verslininkams.
Dabar ženklo savininkai žada tokį restoraną Klaipėdoje valdyti patys – „iLunch“ šiemet turėtų būti atidarytas naujame verslo centre „Hansa“, kuris statomas „Memelio miesto“ teritorijoje. Tai naujienų portalui VE.lt patvirtino vienas iš tinklo valdytojų.
Šiuo metu veikia 34 šio prekės ženklo restoranai Lietuvoje – vienas Šiauliuose, penki Kaune, likusieji – Vilniuje. Juos valdanti įmonė „Inovatyvūs restoranai“ 2024 metais gavo 15,7 mln. eurų pajamų ir uždirbo beveik 40 tūkst. eurų grynojo pelno.