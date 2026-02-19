Bankrutuoja įmonė, valdžiusi žinomus restoranus – atleidžia pusšimtį žmonių

Bendrovė „Ponas“ dar pernai rudenį pranešė kreditoriams, kad tapo nemoki ir dėl to kreipsis į teismą dėl bankroto iškėlimo.
Kaip naujienų portalui Lrytas sako UŽT atstovė spaudai Milda Jankauskienė, jie gavo pranešimą iš Nemokumo administratoriaus apie „Ponas“ grupės darbuotojų atleidimą.
Įspėti visi 49 darbuotojai. Pagal profesines kvalifikacijas, daugiausiai – padavėjai – 21, virėjai – 19. Numatoma visus juos atleisti darbo kodekso 63 str. nurodytomis sąlygomis nuo vasario 18 d.
Pasak M. Jankauskienės, atleidimo priežastis – iškelta bankroto byla.
2026 m, vasario 18 d. duomenimis, įmonė „Ponas“ Valstybinei mokesčių inspekcijai skolinga 140 tūkst, Eur, „Sodrai“ – 58, 5 tūkst. Eur.
2024 m. įmonės pajamos siekė 1,75 mln. eurų, o nuostolis – per 78 tūkst. eurų.
Įmonė veikė 21 metus.
BankrotasdarbuotojaiČili pica
