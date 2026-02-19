VerslasRinkos pulsas

Bankrutuoja įmonė, valdžiusi žinomus restoranus – atleidžia pusšimtį žmonių

2026 m. vasario 19 d. 14:44
Lrytas.lt
Dar praėjusių metų lapkritį žiniasklaida skelbė, kad bankrutuoja tris „Čili pizzos“ restoranus Panevėžyje ir Utenoje franšizės pagrindu valdžiusi įmonė „Ponas“. O šią savaitę bendrovė jau informavo Užimtumo tarnybą (UŽT) apie tai, kad atleidžia ir visus savo darbuotojus. 
Daugiau nuotraukų (9)
Bendrovė „Ponas“ dar pernai rudenį pranešė kreditoriams, kad tapo nemoki ir dėl to kreipsis į teismą dėl bankroto iškėlimo. 
Kaip naujienų portalui Lrytas sako UŽT atstovė spaudai Milda Jankauskienė, jie gavo pranešimą iš Nemokumo administratoriaus apie „Ponas“ grupės darbuotojų atleidimą.
Įspėti visi 49 darbuotojai. Pagal profesines kvalifikacijas, daugiausiai – padavėjai – 21, virėjai – 19. Numatoma visus juos atleisti darbo kodekso 63 str. nurodytomis sąlygomis nuo vasario 18 d. 
Pasak M. Jankauskienės, atleidimo priežastis – iškelta bankroto byla.
2026 m, vasario 18 d. duomenimis, įmonė „Ponas“ Valstybinei mokesčių inspekcijai skolinga 140 tūkst, Eur, „Sodrai“ – 58, 5 tūkst. Eur.
2024 m. įmonės pajamos siekė 1,75 mln. eurų, o nuostolis – per 78 tūkst. eurų.
Įmonė veikė 21 metus.  
BankrotasdarbuotojaiČili pica
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.