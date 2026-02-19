I. Ruginienė po Vyriausybės susitikimo su verslu: mūsų tikslai sutampa

„Ketvirtadienį apie Lietuvos ekonomikos būklę ir konkurencingumą kalbėjomės su verslo atstovais iš Investuotojų forumo. Mūsų tikslai sutampa daugybėje sričių: mažinant perteklinę biurokratiją, taisant demografinę padėtį ar pritraukiant talentus į Lietuvą. Vyriausybė yra ir visada bus atvira dalykiškam dialogui – kviečiame verslą bendradarbiauti ir padėti vieni kitiems tobulėti valstybės labui“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje rašė I. Ruginienė.
Anot jos, sektorius, kuriam dabar labiausiai reikia valstybės ir verslo bendradarbiavimo, yra gynybos pramonė.
„Tai viena esminių dedamųjų mūsų saugumo stiprinimo darbotvarkėje. Tik saugioje, atsparioje šalyje visuomenė ir verslas gali klestėti. Džiugu, kad investuotojai teigiamai vertina mūsų Vyriausybės ambicingą gynybos finansavimo didinimą bei infrastruktūros plėtrą. Aptarėme, kaip pasiekti maksimalų augančių lėšų krašto apsaugai efektyvumą“, – teigė ministrė pirmininkė.
I. Ruginienė skelbia apie veiksmus dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžių: „Man džiugu pasakyti“
I. Ruginienės teigimu, viešojo sektoriaus efektyvinimas taip pat išlieka bendru vardikliu valstybės ir verslo interesuose.
„Efektyvesnis viešasis sektorius – ir verslo lūkestis, ir vienas Vyriausybės įsipareigojimų. Nuoseklų dialogą su verslu tęsime ir kituose formatuose“, – apibendrino premjerė.
Susiję straipsniai
Kaip skelbta anksčiau, „Investors‘ Forum“ bei kiti verslo atstovai po susitikimo su Vyriausybe akcentavo, kad valdžia turi skatinti Lietuvoje investuoti ne tik užsieniečius, bet ir vietinius. Ekonomikos ir inovacijų viceministras Waldemaras Urbanas tuo metu teigė, kad Lietuva su Europos Komisija (EK) jau derina investicijoms skirtų valstybės paskatų mechanizmą.
„Investors' Forum“ valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas savo ruožtu tikino, kad investuotojams turėtų būti mažiau akcentuojamos grėsmės ir aiškiau komunikuojama, kad vystyti savo verslą Lietuvoje yra saugu. Asociacijos vykdomasis direktorius Vytautas Šilinskas tuo metu teigė, kad turi būti imamasi aktyvių veiksmų efektyvinant šalies viešojo sektoriaus darbą.
Agentūros „Investuok Lietuvoje“ duomenimis, pernai investicijų į ilgalaikį turtą Lietuvoje suma siekia 196 mln. eurų, patvirtintas 31 tiesioginių užsienio investicijų (TUI) projektas, visi jie sukurs 2,14 tūkst. naujų darbo vietų.
Investors' ForumInga Ruginienėatstovai
Rodyti daugiau žymių