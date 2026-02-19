Ko reikia, kad pirmenybė Europoje būtų teikiama europietiškoms prekėms?

Nors tarp kritikų minima ir Lietuva, kuri kartu su Estija, Latvija, Suomija, Nyderlandais ir Švedija padarė dėl to bendrą pareiškimą, Europos Parlamento narys, demokratas, buvęs ekonomikos ir inovacijų ministras bei buvęs eurokomisaras Virginijus Sinkevičius palaiko šią, vadinamąją „Made in Europe“ viziją.
„Aš manau, kad dabar laikas yra tinkamas. Aš asmeniškai tikrai palaikau šitą iniciatyvą ir aš dažnai pasisakiau netgi savo Europos Parlamento rinkimų kampanijos metu, kalbėdamas apie tą veikiančios Europos viziją, kad visgi Europa privalo užsitikrinti savo strateginę nepriklausomybę, nes tie laikai, kai mes galėjom patikėti savo energetiką Rusijai, gamybą Kinijai, o gynybą Jungtinėms Amerikos Valstijoms – jie jau yra praėję. Ir akivaizdu, kad dabar tai tapo netgi Europos tokiais, kaip Achilo kulnais.
Todėl aš manau, kad ta E. Macrono išsakyta vizija, kurią Prancūzija jau seniai yra išsakiusi ne kartą, dabar kaip niekada turi galimybę sulaukti palaikymo tarp Europos Sąjungos valstybių, nes jeigu mes norime konkuruoti, tai aišku, turime užsitikrinti, kad, pirmiausia, pačioje Europoje mes turėtume tiek tiekimo grandines, tiek tam reikalingus resursus, tiek be darbo jėgą ir žinias. Viso to neįmanoma padaryti per naktį, bet strateginėse, ypatingai strateginėse srityse, tokiose kaip energetika, gynyba, maistas – be jokios abejonės, kad mes turime siekti aukščiausio europietiško rezultato“, – Žinių radijo laidai „Gyvenu Europoje“ sakė politikas.
Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega komentuodamas šią priemonę sako, kad ta pirmenybė europietiškiems produktams galėtų būti suteikta keičiant viešųjų pirkimų tvarką.
„Made in Europe iš tikrųjų svarbi ir įdomi iniciatyva. Aš manau, kad mes turime pasinaudoti tokiais esamais, jau egzistuojančiais pasaulyje dalykais ir pasimokyti (...). Manau, kad pirmiausia reikėtų pagalvoti viešųjų pirkimų srityje, kiek mes galime pagelbėti vietinei produkcijai savo, aišku, įvertinant taisykles ir pan. Bet kodėl gi ne, jeigu visi taip daro“, – atkreipė dėmesį M. Vaščega.
Kad pirmenybės europietiškoms prekėms suteikimo galima pasiekti tik ir keičiant viešųjų pirkimų tvarką, pabrėžia ir „Swedbank“ vyr. ekonomistas Nerijus Mačiulis.
„Tai yra vienintelė sritis, per kurią gali kažkiek reguliuoti ar Europos Komisija, ar nacionalinės vyriausybės. Pavyzdžiui, apsibrėždamos, kokia dalis pinigų, išleidžiamų gynyboje, turi būti įsigyjant ginkluotę ar kitas prekes Europos Sąjungos viduje. Nes privačiam sektoriui ir vartotojams nenurodysime, kad reikia vartoti prancūziškus gėrimus, o ne Pietų Amerikos.
Čia galima bandyti užkurti kažkokią kampaniją, kuri paskatintų vartoti Europoje pagamintas prekes, bet vis tiek dienos pabaigoje – tai kiekvieno vartotojo pasirinkimas“, – nurodė N. Mačiulis.
Komentuodamas kritiką „Made in Europe“ vizijai dėl rizikų, kad bus išbaidomi užsienio investuotojai ar dėl to, kad ji esą kertasi su sudarinėjamais ES prekybos susitarimais, V. Sinkevičius visus šiuos priekaištus atmetė.
„Aš atvirkščiai matau – matau, kad kaip tik Europa yra labai patraukli užsienio investuotojams, ir jeigu mes turėsime strategines kryptys, kurias norėsime vystyti, galų gale, tas pačias technologijas – tai bus tik tai terpė investuoti Europoje. Vis dėlto nėra žemyno pasaulyje, kuriame investuoti būtų saugiau ir patikimiau nei Europoje ir Europos Sąjungoje. Kur tu žinai, kad tavo investicijos yra apsaugotos, kur veiki pagal aiškias taisykles, ir, aš manau, kad tai yra labai didelis Europos pliusas. O mums patiems dabartiniame geopolitiniame laikotarpyje yra svarbu užtikrinti, kad tos strateginės sritys būtų maksimaliai apsaugotos čia Europoje.
Ir tie laisvosios prekybos susitarimai, kurie pasirašomi – tame irgi nėra nieko blogo. Nereikia visų kiaušinių sudėti tik į vieną krepšį ir galvoti, kad, na, jeigu čia dabar paskelbėme tokį šūkį „Made in Europe“ – jau čia tikrai viskas gaminsis Europoje. Aišku, kad tai yra neįmanoma, reikalinga prekyba ir su kitomis pasaulio vietomis“, – Žinių radijo laidai „Gyvenu Europoje“ sakė V. Sinkevičius.
EuropaPrancūzijaEmmanuelis Macronas
Rodyti daugiau žymių