Panevėžio rajonas patvirtino biudžetą: daugiausia lėšų skirs švietimui ir infrastruktūrai

2026 metais savivaldybės biudžeto planuojamos pajamos siekia 87,5 mln. eurų ir yra 15,4 proc. didesnės nei 2025 metais, kai sudarė 75,8 mln. eurų. Bendra šių metų biudžeto apimtis, įskaitant kitus finansavimo šaltinius, sudarys 98,3 mln. eurų.
Pasak savivaldybės, pajamų augimą lemia didesnė gyventojų pajamų mokesčio įplaukos, valstybės dotacijos savivaldybės funkcijoms vykdyti bei Europos Sąjungos ir kitų fondų lėšos įvairiems projektams įgyvendinti. Be to, planuojamos paskolų lėšos sieks 1,45 mln. eurų.
Didžiausia biudžeto lėšų – apie 43 proc. – skiriama ugdymui. Šiomis lėšomis bus finansuojamas švietimo įstaigų išlaikymas, ugdymo kokybės gerinimas, infrastruktūros atnaujinimas ir kitos priemonės.
Ir toliau bus tęsiami tokie projektai, kaip Molainių lopšelio-darželio statyba, visos dienos mokyklos paslaugų prieinamumo didinimas Panevėžio rajono ir Šiaulių rajono mokyklose, Panevėžio rajono STEAM centro statyba, „Tūkstantmečio mokyklos II“ projektas bei Paliūniškio mokyklos priestato statyba. Taip pat nemaža dalis lėšų bus skiriama pedagogų kvalifikacijai tobulinti.
Biudžete numatytas ir reikšmingas rajono infrastruktūros programos finansavimas. 2026 metais bus tęsiamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas, viešųjų erdvių priežiūra ir aplinkos apsauga.
Socialinės atskirties mažinimo programai numatyta 11,2 mln. eurų. Lėšos bus naudojamos socialinėms paslaugoms, pagalbai pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir socialinės infrastruktūros stiprinimui.
Lėšų taip pat bus skiriama sveikatos apsaugos priemonėms, aplinkos apsaugai ir viešųjų erdvių priežiūrai, ekonominiam konkurencingumui didinti bei savivaldybės valdymo efektyvumui užtikrinti.