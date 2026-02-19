Po beveik dešimties metų – kelio pabaiga: skandinavų verslas nusprendė užverti duris Klaipėdoje

Taip nusprendė vienintelis įmonės akcininkas – Švedijoje registruota bendrovė „Proton Engineering Aktiebolag“.
„Nutraukti bendrovės veiklą ir bendrovę likviduoti“, – teigiama vasario 1-ąją pasirašytame akcininko sprendime.
Akcininkas veiklos nutraukimo priežasčių nenurodo, paskutinėje Registrų centrui pateiktoje ataskaitoje neužsimenama, kad kas nors galėtų kelti grėsmę verslo tęstinumui.
Dabartinis bendrovės vadovas ir likvidatoriumi paskirtas Tomas Kocius naujienų portalui VE.lt teigė, kad sprendimas nesusijęs su finansiniais sunkumais.
„Pasibaigė darbai, dėl kurių buvome sukurti, tai ir užsidarom. Paprastai tariant – užduotis atlikta. Tikrai ne kokie nors finansiniai sunkumai“, – sakė T. Kocius.
„Proton Engineering Lithuania“ Klaipėdoje įsteigta 2017-ųjų vasarą. Vertinant tik pagal finansinius rodiklius, bendrovė dirbo gana stabiliai: 2023–2024 generavo atitinkamai 768 tūkst. ir 798 tūkst. eurų pajamas ir uždirbo 42 tūkst. ir 38 tūkst. eurų.
„Proton Engineering Aktiebolag“ savo interneto svetainėje skelbia, kad tai yra 1990 metais įkurta šeimos valdomo verslo grupė, kontroliuojanti 15 įmonių ir suteikianti darbo daugiau nei 400 žmonių.
Įmonėje Klaipėdoje šiuo metu dirba 14 žmonių, darbuotojų skaičius buvo panašus per visą veiklos istoriją.