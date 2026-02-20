Atsisveikinama su „Pieno žvaigždžių“ akcininku J. Kvaraciejumi – verslininką palaidos greta senelių Merkinėje

Apie 69-uosius metus ėjusio J. Kvaraciejaus mirtį pranešta praėjusią savaitę.
Jis mirė 2026 m. vasario 10 d. Tenerifėje.
Gimęs ir augęs Druskininkuose, Julius širdyje nešiojo ypatingą jausmą Merkinei. Ten prabėgo jo vaikystė, vasaras leido šalia esančiuose Česukų ir Rodukos kaimuose pas savo senelius. Verslininkas nuolat rėmė kultūrines ir istorines šio krašto bendruomenės iniciatyvas.
„Savo atsakomybės jausmu ir profesionalumu Julius per daugelį metų pelnė ne tik bendrovės darbuotojų, bet ir visos šalies verslo bendruomenės pagarbą“, – pranešime žiniasklaidai skelbė bendrovė „Pieno žvaigždės“.
Bendrovė pabrėžė ilgametę filantropinę J. Kvaraciejaus veiklą, kurios jis nebuvo linkęs viešinti. Per daugelį metų jo asmeninės paramos sulaukė įvairūs socialiniai, kultūriniai ir švietimo projektai.
Užuojautą J. Kvaraciejaus artimiesiems pareiškė šalies verslo organizacijos.
„Netekome įžvalgaus profesionalo, reikšmingai prisidėjusio prie viso šalies pieno sektoriaus vystymosi“, – skelbė Lietuvos pienininkų asociacija „Pieno centras“.
1957 m. gimęs J. Kvaraciejus baigė Vilniaus universitetą, ekonomikos fakultetą. 1998 m. kartu su partneriais įsteigė bendrovę „Pieno žvaigždės“, kurią padėjo išauginti iki vienos iš pieno perdirbimo sektoriaus lyderių.
Jis buvo didžiausias bendrovės akcininkas, įvairiais laikotarpiais vadovavo įmonei generalinio direktoriaus ir valdybos pirmininko pareigose. 2003 m. verslininkas buvo apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi.
„Pieno žvaigždžių“ akcijų turi ir J. Kvaraciejaus sutuoktinė Regina bei sūnus Rokas ir dukra Eglė. Visi jie dirba įmonėje.
