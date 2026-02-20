Dėl D. Trumpo įvestų muitų ES plieno eksportas į JAV sumažėjo 30 proc.

Praėjusiais metais D. Trumpas puolė nustatinėti muito tarifus partneriams visame pasaulyje ir plieno bei aliuminio importui į JAV įvedė 50 proc. muito mokestį.
Pagal praėjusiais metais sudarytą susitarimą JAV sutiko daugumai ES prekių taikyti 15 proc. muitą, tačiau plienas ir aliuminis į šį susitarimą įtrauktas nebuvo.
Remdamasi oficialiais ES duomenimis, Europos plieno pramonės grupė „Eurofer“ paskelbė, kad eksportas į JAV praėjusių metų antroje pusėje, palyginti su tuo pačiu 2024 m. laikotarpiu, sumažėjo 30 proc., pareikšdama, kad šis nuosmukis susijęs su D. Trumpo įvestais muitais.
Vėliau rugpjūčio mėnesį D. Trumpas muitus įvedė dar keletui šimtų produktų, kurių sudėtyje yra plieno ar aliuminio, o tai gali daryti dar didesnį neigiamą poveikį Europos mašinų ir kitų prekių, kurių sudėtyje yra daug metalo, gamintojams.
„Šie skaičiai pabrėžia, kad bet koks ES ir JAV prekybos susitarimas turi būti sąžiningas, subalansuotas ir įgyvendinamas“, – teigiama grupės „Eurofer“ pareiškime.
Nepaisydamas ES prašymų, Vašingtonas atsisako sumažinti metalų tarifus, tačiau reikalauja, kad ES persvarstytų savo požiūrį į skaitmeninį reguliavimą, jei nori mažesnių muitų, o toks sandėris Briuseliui nepriimtinas.
Siekdama apsaugoti sunkumų patiriančią savo pramonę, spalį ES ėmėsi veiksmų ir dvigubai padidino muitus užsienio plienui. Tai yra dalis gelbėjimo priemonių, dėl kurių turi būti susitarta iki 2026 m. birželio, kai baigsis dabartinių apsaugos priemonių galiojimas.
Pramonės grupės „Eurofer“ kreipimasis paskelbtas tuo metu, kai Europos Parlamento prekybos komitetas antradienį turėtų balsuoti dėl ES ir JAV susitarimo įgyvendinimo.
Po to, kai D. Trumpas pagrasino aneksuoti Grenlandiją, komitetas sustabdė savo darbą, tačiau parlamentas, atrodo, yra pasirengęs duoti savo pritarimą, nors ir su apsaugos priemonėmis bei sąlyga, kad jį bus galima peržiūrėti.
Artėjant penktadienį Kipre vyksiančioms deryboms su ES prekybos ministrais, ES prekybos komisaras Marosas Sefcovičius paragino ES teisės aktų leidėjus „kuo greičiau“ patvirtinti šį susitarimą.