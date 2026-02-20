JAV Aukščiausiasis Teismas panaikino daugybę D. Trumpo įvestų pasaulinių muitų tarifų

Konservatyviosios daugumos Aukščiausiasis Teismas priėmė sprendimą šešiais balsais prieš tris ir nurodė, kad Tarptautinis nepaprastųjų ekonominių galių įstatymas (IEEPA) „nesuteikia prezidentui įgaliojimų įvesti muitus“.
Nors D. Trumpas jau seniai naudojo muitus kaip spaudimo ir derybų svertą, praėjusiais metais grįžęs į prezidento postą jis beprecedenčiu būdu pasinaudojo nepaprastosiomis ekonominėmis galiomis ir įvedė naujus tarifus beveik visiems JAV prekybos partneriams.
Tarp jų buvo „atsakomieji“ tarifai dėl prekybos praktikos, kurią Vašingtonas laikė nesąžininga, ir atskiri muitų paketai, skirti pagrindinėms partnerėms – Meksikai, Kanadai ir Kinijai – dėl neteisėtų narkotikų srautų ir imigracijos.
Teismas penktadienį pažymėjo, kad „jei Kongresas būtų ketinęs suteikti atskirus ir ypatingus įgaliojimus nustatyti muitus“ pagal IEEPA, tai „būtų tą padaręs aiškiai, kaip visada daroma pagal kitus muitus reglamentuojančius įstatymus“.
Sprendimas neturi įtakos konkretiems sektoriams taikomiems muitams, kuriuos D. Trumpas atskirai nustatė plieno, aliuminio ir įvairių kitų prekių importui.
Penktadienio sprendime buvo patvirtinti žemesnės instancijos teismų sprendimai, kad pagal IEEPA D. Trumpo įvesti muitai yra neteisėti.
Žemesnės instancijos prekybos teismas gegužės mėnesį buvo nusprendęs, kad D. Trumpas viršijo savo įgaliojimus taikydamas visuotinius muitus, ir sustabdė daugumos jų įsigaliojimą, tačiau šis sprendimas buvo atidėtas, nes vyriausybė siekė pateikti apeliaciją.
„Apriboti užmojai“
Panaikinus šiuos tarifus, vidutinis jų dydis greičiausiai sumažės nuo 16,8 iki maždaug 9,5 proc., prieš teismui priimant sprendimą AFP sakė „EY-Parthenon“ vyriausiasis ekonomistas Gregory Daco.
Tačiau tai gali būti laikina, nes vyriausybė ieško kitų būdų, kaip vėl įvesti didelius muitus, pridūrė jis.
Be to, ant plauko pakibo ir vyriausybės pajamos iš muitų, sakė G. Daco, apskaičiavęs, kad vyriausybė neteks apie 100–120 mlrd. dolerių pajamų.
Teisėjai nenagrinėjo, kokiu mastu importuotojai gali susigrąžinti sumokėtus pinigus.
Nepaprastųjų tarifų panaikinimas „apribotų prezidento užmojus įvesti visuotinius muitus pagal užgaidas“, – sakė mokesčių politika užsiimančios pelno nesiekiančios organizacijos „Tax Foundation“ atstovė Erica York.
Tačiau jam vis tiek lieka kiti įstatymai, kuriais jis gali pasinaudoti muitams įvesti, net jei jų taikymo sritis paprastai yra siauresnė arba jiems reikia specialių procedūrų, pavyzdžiui, tyrimų, – AFP sakė E. York.
