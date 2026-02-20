JAV ekonomikai neblizgant – nauji D. Trumpo kaltinimai ir grasinimai

Respublikonų lyderis dėl sulėtėjusio augimo suskubo kaltinti praėjusiais metais įvykusį ilgą vyriausybės uždarymą, prieš pat naujausių duomenų paskelbimą socialinėje žiniasklaidoje suversdamas atsakomybę demokratų įstatymų leidėjams.
Didžiausia pasaulio ekonomika praėjusių metų spalio-gruodžio mėnesiais augo 1,4 proc. per metus, pranešė Prekybos departamentas.
Tai buvo gerokai mažiau nei 2,5 proc. tempas, kurį ketvirčiui prognozavo analitikai.
Visų metų BVP augimas savo ruožtu 2025 m. siekė 2,2 proc. ir buvo mažesnis nei ankstesnių metų 2,8 proc. rodiklis.
„Demokratų uždarymas kainavo JAV mažiausiai du BVP procentinius punktus“, – rašė D. Trumpas piktame įraše platformoje „Truth Social“, likus maždaug pusvalandžiui iki oficialių rezultatų paskelbimo.
Jis taip pat vėl pirštu bedė į Federalinę rezervų sistemą, kritikuodamas kadenciją baigiantį jos pirmininką Jerome‘ą Powellą ir ragindamas „MAŽINTI PALŪKANŲ NORMAS“.
Analitikai bendrai tikisi, kad bet koks poveikis ekonomikos augimui dėl rekordiškai ilgo uždarymo, kuris truko nuo spalio iki lapkričio vidurio, bus laikinas.
Penktadienį Prekybos departamentas pareiškė, kad lėtesnis ketvirtojo ketvirčio augimas „atspindėjo sumažėjusias valdžios sektoriaus išlaidas bei eksportą ir sulėtėjusį vartotojų išlaidų augimą“.
Ataskaitoje priduriama, kad tai iš dalies atsvėrė investicijų suaktyvėjimas.
Ketvirtojo ketvirčio rodiklis gerokai sulėtėjo, palyginti su 4,4 proc. augimu liepos-rugsėjo mėnesiais.
Ataskaitoje pažymima, kad per metus ekonomiką bendrai skatino vartojimo išlaidos ir investicijos.
Pastaraisiais mėnesiais JAV ekonomika sparčiai augo dėl vartojimo, nes namų ūkiai ir toliau išlaidavo, nepaisant to, kad juos slėgė nemažėjanti infliacija ir silpnesnė darbo rinka.
Tačiau daugelis amerikiečių, ypač iš vidutines ir mažesnes pajamas gaunančių namų ūkių, ėmė labiau atsižvelgti į kainas ir vis dažniau apsipirkinėti sandėlio tipo parduotuvėse, nes sugriežtino savo biudžetų planavimą.
Nors investicijos į dirbtinį intelektą ir pasiturinčių šeimų išlaidos skatino spartų ekonomikos augimą, lieka neaišku, ar šio pakilimo naudą pajus dauguma namų ūkių.
Penktadienį atskira vyriausybės ataskaita parodė, kad Federalinės rezervų sistemos pagrindinis infliacijos rodiklis taip pat ūgtelėjo šiek tiek daugiau, nei tikėjosi analitikai.
Asmeninių vartojimo išlaidų (PCE) kainų indeksas gruodį buvo 2,9 proc. didesnis nei prieš metus, t. y. daugiau, nei tikėjosi ekonomistai (2,8 proc.), ir taip pat aukštesnis už lapkričio rodiklį.