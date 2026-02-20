Tvirta lyderystė: pigiausių maisto prekių vidutinis krepšelis už mažiausią kainą – vėl „Maximoje“

Lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ atkakliai laikosi ir toliau pirkėjams duoto pažado užtikrinti galimybę kasdien apsipirkti pigiau. Šį pažadą „Maxima“ pirkėjams renkasi pagrįsti remdamasi būtent nepriklausomo kainas stebinčio portalo „Pricer.lt“ tyrimo, kada yra stebima pigiausių maisto prekių vidutinio krepšelio kaina, duomenimis.
„Pricer.lt“ jau beveik dešimtmetį atliekamame šiame kainų palyginimo tyrime vertinamas platus pigiausių maisto prekių vidutinis krepšelis iš 52 prekių, o kainos fiksuojamos pagal faktinę situaciją parduotuvėse, įskaitant tiek reguliarias, tiek akcines kainas.
Pigiausių maisto prekių vidutinis krepšelis – jau 33 kartus iš eilės pigiausias būtent „Maximoje“
„Pricer.lt“ sausio 28 d. atlikto tyrimo duomenimis, pigiausių maisto prekių vidutinis krepšelis buvo ir vėl pigiausias „Maximoje“ – stebimos 52 pigiausios maisto prekės kainavo 63,97 Eur. Tai – daugiau nei 10 Eur mažiau nei buvo fiksuota brangiausia pigiausių maisto prekių vidutinio krepšelio kaina kitame prekybos tinkle.
„Tai, kad „Maxima“ jau bendrai 33 kartą iš eilės, kiek buvo atliktas kainų palyginimo tyrimas, išlaiko pigiausių maisto prekių vidutinio krepšelio kainos lyderystę, nėra atsitiktinumas. Nuosekliai dirbame tam, kad pirkėjams mažos kainos būtų kasdienis standartas“, – sako „Maximos“ Pirkimų departamento direktorius Marius Tilmantas.
Reikšmingą vaidmenį, pasak M. Tilmanto, išlaikant konkurencingas kainas atlieka ir „Maximos“ privatūs prekių ženklai „Farm Milk“, „Extra Line“, „Pormet“, „Ocean“ ir „Mio Rio“. Šių privačių ženklų prekės „Maximos“ lentynose yra visada už mažiausią įprastą kainą savo prekių grupėje – pirkėjams tai leidžia reikšmingai sutaupyti įsigyjant kasdienes, būtiniausias maisto prekes tiek mažose, tiek didelėse „Maximos“ parduotuvėse visoje Lietuvoje.