Legendinius barus valdančiai įmonei – nemalonumai: gresia bankrotas

Pranešime pristatoma „Sėkmės tiltas“ finansinė situacija. „Juris LT“ remdamasis viešai prieinamais duomenimis ir šių metų vasario 19 d. kredito ataskaita teigia, kad bendrovės skola „Sodrai“ – 9 035,31 euro (atidėta suma – 5 335,06 euro). Nepriemoka Valstybinei mokesčių inspekcijai – 4 785,74 euro (atidėta suma – 4 776,33 euro).
Taip pat fiksuoti nepadengti įsiskolinimai, vidutinė įsiskolinimų trukmė – 93 dienos.
Pasak pranešimo autorių, 2024 m. bendrovės pajamos sudarė 799 647 eurus, o tais pačiais metais einamojo mokumo koeficientas – 0,56, kai sektoriaus vidurkis – 1,31. 2024 m. pelningumas prieš mokesčius – (-10,87 proc.), o nuosavybės ir turto santykis – (-8,43 proc.).
Nuogąstauja, kad dėl sulaikytų vilkikų Baltarusijoje bus prieita prie bankroto: anksčiau ar vėliau tai turėtų įvykti
„Šie rodikliai rodo reikšmingą likvidumo trūkumą, nuostolingą veiklą bei nepakankamą įsipareigojimų padengimą trumpuoju laikotarpiu. Einamojo mokumo koeficientas, žymiai mažesnis nei 1, indikuoja, kad trumpalaikiai įsipareigojimai viršija trumpalaikį turtą.
Be to, istoriniu laikotarpiu fiksuoti pakartotiniai mokėjimų vėlavimai, ilgas atsiskaitymo terminas (vidutiniškai 294 dienos) bei ankstesni teismo procesai“, – teigia pranešimo autoriai.
Susiję straipsniai
„Juris LT“ pateikia ir teisinį vertinimą. Teisines paslaugas teikiančios bendrovės teigimu, pagal 2026 m. vasario 19 d. pranešimą kreditoriams, bendrovė konstatavo, kad negali ir negalės vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, bei nustatė 15 kalendorinių dienų terminą galimam susitarimui sudaryti.
„Nesudarius susitarimo, bus kreipiamasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. UAB „Juris LT“ pažymi, kad situacija bus vertinama tiek kreditorių interesų apsaugos, tiek galimų restruktūrizavimo ar taikaus susitarimo priemonių kontekste. Prioritetas – maksimaliai efektyvus kreditorių teisių gynimas bei galimų nuostolių mažinimas“, – teigia „Juris LT“.
Portalo rekvizitai.vz.lt duomenimis, bendrovė „Sėkmės tiltas“ yra maitinimo, pramogų organizavimo ir apgyvendinimo paslaugas teikianti „Nesė Group“ įmonė, įsteigta 1997 m.
Minėtame puslapyje nurodoma, kad „Sėkmės tiltas“ Klaipėdoje valdo šiuos barus: „Fancy Trend“ („Pramogų bankas“), „Easy Lounge“, „Irish Nesė Pub“. Vilniuje – „Angioletto“, „Nesė Business Club“ ir „Svečių Namai“.