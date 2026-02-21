Po JAV Aukščiausiojo Teismo kirčio D. Trumpui – pirmoji ES reakcija: bijo vieno

„Sumokėtų muitų perviršis turi būti grąžintas“, – šeštadienį Vokietijos transliuotojui „Deutschlandfunk“ pareiškė B. Lange.
Jis sakė, kad jurisdikciją greičiausiai turės Niujorko komercinių bylų teismas, ir prognozavo, jog gali būti pateikta šimtai tūkstančių ieškinių. B. Lange skaičiavimu, vien Vokietijos įmonės arba jų importuotojai JAV galėjo permokėti daugiau kaip 100 mlrd. eurų.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ginče dėl jo agresyvios muitų politikos patyrė pralaimėjimą Aukščiausiajame Teisme. Teismas penktadienį nusprendė, kad D. Trumpas viršijo savo įgaliojimus, kai pasinaudojo nepaprastosios padėties įstatymu, jog įvestų muitus dešimtims prekybos partnerių, įskaitant ir Europos Sąjungą (ES). Priėmus tokį nuosprendį, D. Trumpo veiksmai dabar neturi teisinio pagrindo.
B. Lange argumentavo, kad Teismas savo nutarime taip pat galėjo nurodyti, jog surinkti pinigai neturi būti grąžinti, pavyzdžiui, dėl nacionalinių interesų. Tačiau Aukščiausiasis Teismas to nepadarė. Todėl būtų galima pareikalauti permokėtų muitų.
EP šiuo metu dirba prie ES ir JAV prekybos susitarimo įgyvendinimo, tačiau B. Lange pabrėžė, kad susitarimas dabar neturi teisinio pagrindo. Jis pirmadienį sušaukė specialų EP derybų grupės ir teisės tarnybos posėdį.