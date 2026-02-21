Po pasisakymo apie homoseksualius asmenis – atleistas žinomas psichiatras: bylą atvertė LAT

„Pateiktu kasaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo nutartį ir perduoti bylą apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Netenkinus pirmojo prašymo, teismo prašoma panaikinti Kauno apygardos teismo nutartį ir Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – Aleksandro Alekseičiko Kirinovo ieškinį tenkinti pilnai“, – Eltą informavo LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė.
Teismas sprendimą šioje byloje skelbs kovo 24 d. Jis bus galutinis ir neskundžiamas.
Pernai gegužę Vilniaus miesto apylinkės teismas atmetė iš darbo Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre, Vasaros gatvėje, atleisto A. Alekseičiko Kirinovo skundą.
Ilgametis ligoninės gydytojas ir Ribinių būsenų skyriaus vedėjas darbo neteko po viešojoje erdvėje kilusio pasipiktinimo dėl jo žodžių apie homoseksualumą. Duodamas interviu laikraščiui „Šiaurės Atėnai“, jis pasakojo, jog homoseksualumą galima gydyti, o tą jis daro iki šiol.
Tačiau teisme A. Alekseičiko Kirinovo advokatai teigė, kad interviu tema buvo apie sovietmečiu taikytą gydymą homoseksualiems asmenims, o gydytojo atleidimas iš darbo be įspėjimo ir išeitinės kompensacijos yra neteisėtas.
Tuo metu ligoninė teigė, kad medikas ir anksčiau buvo sulaukęs nuobaudų už darbo drausmės pažeidimus, pareigų neteko ne po vienkartinio nusižengimo.
Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras sako, kad vieši gydytojo pasisakymai buvo aptarti bendrame įstaigos gydytojų ir psichologų susirinkime bei buvo kreiptasi į įstaigos Darbuotojų etikos komisiją. Komisijos pirmininkė teismui teigė, kad A. Alekseičikas Kirinovas su ja nebendradarbiavo, pasitelkė advokatus.
Portalas „Jarmo.net“ skelbė, kad visuomenėje diskusijų banga dėl psichiatro išsakytų teiginių apie homoseksualumą kilo po to, kai „Šiaurės Atėnų“ leidinyje buvo išspausdintas dr. Rasos Navickaitės parengtas interviu. Publikacijoje psichiatras A. Alekseičikas Kirinovas, Lietuvos psichologų sąjungos teigimu, patologizavo homoseksualumą, skelbėsi „gydęs“ šimtus homoseksualių asmenų ir teigė vis dar galintis „gydyti homoseksualumą“.