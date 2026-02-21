VerslasRinkos pulsas

Po griežto Aukščiausiojo Teismo kirčio – naujas D. Trumpo žingsnis

2026 m. vasario 21 d. 09:08
Lina Linkevičiūtė
JAV prezidentas Donaldas Trumpas po pralaimėjimo Aukščiausiajame Teisme savo platformoje „Truth Social“ pareiškė, kad pasirašė pasaulinį 10 proc. muitą, kuris „įsigalios beveik iš karto“.
„Man didelė garbė, kad ką tik Ovaliajame kabinete pasirašiau pasaulinį 10 proc. muitą visoms šalims, kuris įsigalios beveik iš karto“, – trumpame įraše tvirtino D. Trumpas.
Keliomis valandomis anksčiau D. Trumpas iš anksto įspėjo apie tokį žingsnį ir nurodė, kad naujasis 10 proc. muitas „papildys mūsų įprastus muitus, kurie jau taikomi“. D. Trumpas tvirtino, kad mokestis bus įvestas pagal 1974 m. Prekybos įstatymo 122 straipsnį, kuris suteikia prezidentui įgaliojimus įvesti laikinas prekybos priemones mokėjimų balanso problemoms spręsti.
Ši žinia buvo paskelbta po to, kai Aukščiausiasis Teismas sudavė didžiulį smūgį D. Trumpo muitų darbotvarkei ir panaikino didelius, konkrečioms šalims skirtus muitus, kuriuos jis pristatė praėjusių metų balandį.
