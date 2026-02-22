Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus kėdė vis dar tuščia – siūlo solidžią algą

„Aplinkos apsaugos departamentas yra viena svarbiausių institucijų, užtikrinančių, kad mūsų gamta būtų apsaugota, aplinkai daroma žala laiku sustabdyta, o kiekvienas atvejis įvertintas teisingai ir skaidriai. Ši pozicija suteikia galimybę prisidėti prie sprendimų, kurie formuoja ilgalaikę šalies aplinkosaugos sistemą“, – sako aplinkos ministras Kastytis Žuromskas.
Aplinkos apsaugos departamento misija – vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, užtikrinant teisėtumą ir teisėtvarką aplinkosaugos bei gamtos išteklių naudojimo srityje. Tai institucija, nuo kurios veiklos priklauso šalies gamtos išsaugojimas ir visuomenės pasitikėjimas aplinkosaugos sistema.
Naujasis vadovas turės efektyvinti planinių patikrinimų organizavimą ir įstaigos valdomų išteklių panaudojimą, sustiprinti neplaninių patikrinimų efektyvumą reaguojant į visuomenės teikiamus pranešimus apie aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimus, daromą žalą aplinkai. Taip pat padėti visuomenei ir verslui aiškiau suprasti aplinkosaugos taisykles, kad būtų daugiau bendradarbiavimo ir konsultavimo, o pažeidimų – mažiau.
Aplinkos apsaugos departamento direktorius bus skiriamas penkerių metų kadencijai, su galimybe ją pratęsti dar penkeriems metams. Siūlomas atlyginimas – nuo 4297 iki 7156 eurų neatskaičius mokesčių.
Kandidatų prašymai dalyvauti konkurse priimami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki kovo 5 d. Pretendentų atitiktis nepriekaištingos reputacijos, bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bus vertinama iki kovo 13 d. Pretendentų vertinimas komisijoje numatytas gegužės pradžioje.
