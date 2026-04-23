Bankrutuoja dar viena įmonė – prispaudė skolos

2026 m. balandžio 23 d. 15:19
Valdas Pryšmantas
Baigta Smiltynėje esančio Lietuvos jūrų muziejaus pastato rekonstrukcija, po kurios jo patalpos pritaikytos eksponatų saugyklai ir kitoms veikloms. Prieš atidarymą dar liko užbaigti smulkius darbus, juos atliekančiai įmonei iškelta nemokumo byla.
Kaip pranešė muziejus, rekonstrukcijos metu pastate Smiltynės gatvėje 7 įrengta apie 320 kvadratinių metrų ploto saugyklų patalpos su kultūros objektų apžiūros, pakavimo, restauravimo ir prevencinio konservavimo erdvėmis.
Balandžio 23-iąją patalpos bus pristatytos šalies muziejininkams.
Šiame pastate bus teikiama visiškai nauja Lietuvoje kultūros objektų saugojimo paslauga Klaipėdos ir gretimų savivaldybių muziejams, taip pat – ir privačių kolekcijų savininkams.

Ekonomistas atsakė, ką rodo II pakopos lėšų išsiėmimas: žmonės neįvertina vieno

Muziejus yra sukaupęs daugiau nei 25 tūkst. eksponatų, tarp kurių daugiausiai yra jūrų gamtos eksponatų – kriauklių, koralų, iškamšų, kuriems būtinos specialios laikymo sąlygos.
Iki šiol daug eksponatų buvo saugomi Valstybinio archyvo patalpose Klaipėdoje.
Susiję straipsniai
Paaiškino, kas Lietuvoje dedasi su kavos kainomis ir kodėl italus stebina skaičiai pas mus 

Paaiškino, kas Lietuvoje dedasi su kavos kainomis ir kodėl italus stebina skaičiai pas mus 

Bankrutuoja dar viena įmonė: atleidžia visus savo darbuotojus

Bankrutuoja dar viena įmonė: atleidžia visus savo darbuotojus

„Lukšių pieninė“ – naujose rankose: skelbiama apie sandorį su A. Pukelio įkurta įmone

„Lukšių pieninė“ – naujose rankose: skelbiama apie sandorį su A. Pukelio įkurta įmone

Dviejų aukštų pastatą už beveik 1,4 mln. eurų rekonstravo bendrovė „Takska“, su kuria sutartis pasirašyta 2022-ųjų gruodį. Ji, pagal papildomą susitarimą dėl darbų užbaigimo, galioja iki gegužės vidurio.
Įdomu tai, kad šiai bendrovei Klaipėdos apygardos teismas yra iškėlęs bankroto bylą dėl negrąžinamos skolos.
Dar beveik 0,5 mln. eurų kainavo saugyklos technologinė įranga.
