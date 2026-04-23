Bankrutuoja dar viena įmonė – prispaudė skolos

Kaip pranešė muziejus, rekonstrukcijos metu pastate Smiltynės gatvėje 7 įrengta apie 320 kvadratinių metrų ploto saugyklų patalpos su kultūros objektų apžiūros, pakavimo, restauravimo ir prevencinio konservavimo erdvėmis.
Balandžio 23-iąją patalpos bus pristatytos šalies muziejininkams.
Šiame pastate bus teikiama visiškai nauja Lietuvoje kultūros objektų saugojimo paslauga Klaipėdos ir gretimų savivaldybių muziejams, taip pat – ir privačių kolekcijų savininkams.
Ekonomistas atsakė, ką rodo II pakopos lėšų išsiėmimas: žmonės neįvertina vieno
Muziejus yra sukaupęs daugiau nei 25 tūkst. eksponatų, tarp kurių daugiausiai yra jūrų gamtos eksponatų – kriauklių, koralų, iškamšų, kuriems būtinos specialios laikymo sąlygos.
Iki šiol daug eksponatų buvo saugomi Valstybinio archyvo patalpose Klaipėdoje.
Susiję straipsniai
Dviejų aukštų pastatą už beveik 1,4 mln. eurų rekonstravo bendrovė „Takska“, su kuria sutartis pasirašyta 2022-ųjų gruodį. Ji, pagal papildomą susitarimą dėl darbų užbaigimo, galioja iki gegužės vidurio.
Įdomu tai, kad šiai bendrovei Klaipėdos apygardos teismas yra iškėlęs bankroto bylą dėl negrąžinamos skolos.
Dar beveik 0,5 mln. eurų kainavo saugyklos technologinė įranga.