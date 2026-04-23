BGS plečia partnerystę su LOT Vidurio ir Rytų Europoje

Pagal atnaujintus susitarimus, BGS toliau tieks degalus „LOT Polish Airlines“ orlaiviams Rygoje (RIX) ir Ostravoje (OSR), kur įmonė su nacionaliniu Lenkijos oro vežėju bendradarbiauja nuo 2021 m. Taip pat BGS nuo šiol aptarnaus „LOT Polish Airlines“ orlaivius ir Taline (TLL). Trijuose oro uostuose BGS tieks „LOT Polish Airlines“ apie 6,5 tūkst. tonų degalų per metus.
BGS Vilniaus oro uoste (VNO) antžeminio aptarnavimo paslaugas „LOT Polish Airlines“ teikia nuo pat įmonės įkūrimo 2005 m. Ilgametę įmonių partnerystę atspindi skrydžių mastas – šiuo metu Lenkijos oro linijos iš Vilniaus į Varšuvą kasdien vykdo nuo penkių iki šešių skrydžių. Tuo tarpu plėtra Taline atliepia BGS strategiją plėsti degalų tiekimo tinklą Vidurio ir Rytų Europos oro uostuose.
„Pratęstas bendradarbiavimas su „LOT Polish Airlines“ atspindi mūsų degalų tiekimo paslaugų patikimumą ir nuoseklumą. Vertiname ilgalaikes partnerystes ir džiaugiamės galėdami ne tik toliau dirbti su Lenkijos oro linijomis, bet ir plėsti bendradarbiavimą į naujas bazes, įskaitant Taliną“, – sako Vitalis Dudys, BGS grupės komercijos vadovas.
Susiję straipsniai
„Džiaugiamės galėdami tęsti ir toliau plėtoti bendradarbiavimą su BGS. Aukštos kokybės degalų tiekimo paslaugos yra itin svarbios saugiam ir nepertraukiamam orlaivių eksploatavimui. BGS vertiname kaip patikimą partnerį ir tikimės, kad stiprėjantis bendradarbiavimas prisidės prie sklandžių operacijų ir augimo regione“, – teigia Mateusz Dziudziel, „LOT Polish Airlines“ Degalų skyriaus direktorius.
„Ilgametis bendradarbiavimas su BGS yra svarbus palaikant aukštus veiklos standartus visame mūsų tinkle. Patikimos antžeminio aptarnavimo paslaugos yra vienas iš pagrindinių veiksnių, užtikrinančių sklandžią kelionių patirtį mūsų keleiviams. Vertiname šią stiprią partnerystę, kuri padės mums augti ateityje“, – sako Sebastian Jadczak, „LOT Polish Airlines“ Antžeminių operacijų skyriaus direktorius.
