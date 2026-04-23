Lietuvoje veikiančiam bankui skirta 270 tūkst. eurų bauda, laikinai apribota jo veikla

„Nors tikrinamu laikotarpiu „European Merchant Bank“ veiklos modelis buvo orientuotas į didesnės rizikos klientus, bankas neužtikrino tinkamo rizikos valdymo“, – pranešė LB.
Anot LB, per patikrinimą bankas taip pat netinkamai vykdė nurodymus ir pateikė neteisingą priežiūrai skirtą informaciją.
Per patikrinimą nustatyta pažeidimų ir trūkumų, susijusių su vidaus procedūromis ir praktiniu jų taikymu sustiprinto kliento tapatybės nustatymo, dalykinių santykių ir sandorių stebėsenos srityse.
Centrinis bankas taip pat laikinai apribojo „European Merchant Bank“ veiklą – uždraudė teikti paslaugas naujiems didesnės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos klientams bei apribojo finansinių paslaugų teikimą esamiems klientams iš didesnės rizikos trečiųjų valstybių.
Iki šiol nepašalintus teisės aktų pažeidimus ir kitus veiklos trūkumus „European Merchant Bank“ turės pašalinti iki birželio 30 d., o iki rugsėjo 30 d. pateikti tai patvirtinančią audito ar kito nepriklausomo išorės vertintojo išvadą.