Paskelbtas naujas Muitinės departamento vadovo konkursas

„Šiandien muitinė veikia sudėtingoje geopolitinėje aplinkoje – keičiasi prekybos srautai, stiprėja sankcijų įgyvendinimo svarba, didėja rizikos pasienyje.
Dėl šių priežasčių naujam vadovui keliu aukštus lūkesčius – telkti stiprią komandą, diegti pažangius rizikų valdymo sprendimus ir užtikrinti, kad muitinė būtų moderni, skaidri bei pasirengusi lanksčiai reaguoti į kylančius iššūkius“, – pranešime cituojamas finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Dokumentus galima teikti 10 darbo dienų nuo generalinio direktoriaus atrankos paskelbimo – iki gegužės 8 d. įskaitytinai.
Nurodoma, kad šios įstaigos generalinis direktorius vadovauja Muitinės departamentui ir visai muitinei, planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Muitinės departamento veiklą, užtikrina muitinei pavestų funkcijų vykdymą valdo finansinius, žmogiškuosius ir kitus išteklius.
Kaip skelbta, vasario viduryje naujojo Muitinės departamento vadovo atranką laimėjo šiuo metu jo pavaduotojo pareigas einanti Žaneta Rudaitienė, tačiau konkursas buvo nutrauktas gavus vieno iš pretendentų užimti Muitinės vadovo pareigas skundą, kurį išnagrinėjusi ministerija nustatė procedūrų pažeidimų.
Finansų ministro teigimu, buvo netinkamai sudaryta atrankos komisija.
Anot institucijos, teisės aktuose numatyta, kad atrankos komisijos nariu turi būti tiesioginis vadovas arba jį pavaduojantis pareigūnas.
Kaip ELTA jau skelbė, Muitinės vadovo atranką laimėjusi Ž. Rudaitienė daug metų dirbo policijos sistemoje – buvo tardytoja Vilniaus miesto policijos komisariate, dirbo Kriminalinės policijos valdyboje, šešerius metus buvo Policijos departamento Veiklos analizės ir kontrolės valdybos viršininkė, kol 2021 m. tapo Muitinės vadovo pavaduotoja.
Atrankos konkursas oficialiai baigtas vasario 17 d., Ž. Rudaitienė laimėtoja oficialiai negalėjo būti paskelbta, kol nebus gautos reikalingos pažymos iš saugumo ir kitų institucijų.
Įstatymas numato, kad pretendentą į šias pareigas turi patikrinti Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), Valstybės saugumo departamentas (VSD) turi pateikti išvadą, kad asmeniui gali būti išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
Konkursą laimėjęs pretendentas į pareigas bus skiriamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šios informacijos gavimo.
Muitinės vadovo kadencijos trukmė yra penkeri metai. Institucijai šiuo metu laikinai vadovauja Vygantas Paigozinas.
Naujo Muitinės vadovo konkursas paskelbtas po to, kai iš pareigų atleistas neblaivus prie vairo sulaikytas buvęs vadovas Darius Žvironas.