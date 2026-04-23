VerslasRinkos pulsas

Rusijos milijardieriai tapo dar turtingesni: skelbia, kam ir kiek turto pavyko susikrauti

2026 m. balandžio 23 d. 16:02
Rasa Strimaitytė
Nepaisant Ukrainos karo ir Vakarų sankcijų, Rusijos milijardieriai, anot žiniasklaidos, tapo dar turtingesni. 155 turtingiausių šalies žmonių turtas pernai išaugo 11 proc. iki rekordinių 696,5 mlrd. dolerių, ketvirtadienį pranešė žurnalas „Forbes Russia“, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.
Daugiau nuotraukų (5)
Turtingiausi rusai, kurių gerovė tradiciškai kyla iš šalies gamtinių išteklių, pasipelnė iš išaugusių žaliavų kainų. Jos didėjo dėl pasaulinių prekybos srautų sutrikimų, prie kurių prisidėjo ir sankcijos Rusijai.
Turtingiausiu rusu laikomas Aleksejus Mordašovas, investicijų bendrovės „Severgroup“ generalinis direktorius. Jis ir jo šeima, anot sąrašo, valdo 37 mlrd. dolerių turtą. Tai yra 8,4 mlrd. dolerių daugiau nei ankstesniais metais, kai A. Mordašovas dar buvo antroje vietoje.
Dabar antras sąraše įrašytas Vladimiras Potaninas, holdingo „Interros“ ir metalų gamintojos „Nornicke“ vadovas – jo turtas siekia 29,7 mlrd. dolerių. Trečias sąraše – buvęs „Lukoil“ vadovas Vagitas Alekperovas su 29,5 mlrd.
Toliau rikiuojasi dujų koncerno „Novatek“ vadovas Leonidas Michelsonas, kuris su savo šeima turi turto už 28,3 mlrd. dolerių.
Kai kurie rusai po Sovietų Sąjungos žlugimo sukaupė didžiulius turtus ir kurį laiką buvo tarp turtingiausių pasaulio žmonių.
Dabar pasaulinio „Forbes“ sąrašo viršuje yra technologijų verslininkai iš JAV. Turtingiausiu planetos žmogumi laikomas Elonas Muskas, kurio turtas vertinamas 839 mlrd. dolerių. Antrojoje vietoje yra vienas „Google“ įkūrėjų Larry‘is Page‘as su 257 mlrd.
Rusija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.