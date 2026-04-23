Rusijos milijardieriai tapo dar turtingesni: skelbia, kam ir kiek turto pavyko susikrauti

Turtingiausi rusai, kurių gerovė tradiciškai kyla iš šalies gamtinių išteklių, pasipelnė iš išaugusių žaliavų kainų. Jos didėjo dėl pasaulinių prekybos srautų sutrikimų, prie kurių prisidėjo ir sankcijos Rusijai.
Turtingiausiu rusu laikomas Aleksejus Mordašovas, investicijų bendrovės „Severgroup“ generalinis direktorius. Jis ir jo šeima, anot sąrašo, valdo 37 mlrd. dolerių turtą. Tai yra 8,4 mlrd. dolerių daugiau nei ankstesniais metais, kai A. Mordašovas dar buvo antroje vietoje.
Dabar antras sąraše įrašytas Vladimiras Potaninas, holdingo „Interros“ ir metalų gamintojos „Nornicke“ vadovas – jo turtas siekia 29,7 mlrd. dolerių. Trečias sąraše – buvęs „Lukoil“ vadovas Vagitas Alekperovas su 29,5 mlrd.
Toliau rikiuojasi dujų koncerno „Novatek“ vadovas Leonidas Michelsonas, kuris su savo šeima turi turto už 28,3 mlrd. dolerių.
Kai kurie rusai po Sovietų Sąjungos žlugimo sukaupė didžiulius turtus ir kurį laiką buvo tarp turtingiausių pasaulio žmonių.
Dabar pasaulinio „Forbes“ sąrašo viršuje yra technologijų verslininkai iš JAV. Turtingiausiu planetos žmogumi laikomas Elonas Muskas, kurio turtas vertinamas 839 mlrd. dolerių. Antrojoje vietoje yra vienas „Google“ įkūrėjų Larry‘is Page‘as su 257 mlrd.