Žiniasklaida: „Olybet“ iš „BaltCap“ ir fondo vadovų reikalauja kompensacijos už areštuotą turtą

2025 m. pradžioje įtarimai tyrime, be Š. Stepukonio, pateikti Estijos įmonei „OB Holding 1“, kurioje buvęs „Baltcap“ fondo partneris galėjo pralošti daugiau nei 30 mln. eurų, ir jos buvusiam vadovui Corey Plummeriui, Lietuvoje nelegaliai organizavus azartinius lošimus, pridedant formuluotę „stambiu mastu“.
Anot portalo, dėl šio tyrimo įmonė „OB Holding 1“ ir bendrovė Olympic Casino Group Baltija“ (OCGB), kurioje taip pat galėjo būti pralošti keli milijonai eurų, Europos prokuratūra pritaikė turto areštus – sąskaitose įšaldyta atitinkamai 27,2 mln. ir 5,1 mln. eurų lėšų.
Dėl to įmonės atskirais ieškiniais reikalauja finansinės kompensacijos iš Estijos kompanijų „BaltCap“, „BaltCap Infrastructure Management“, jų partnerių Peeterio Sakso, Martino Kodaro ir buvusių fondų valdytojų Enekene Napos bei Jurijaus Pervjakovo už palūkanų pajamas, kurių bendrovės negaus dėl turto arešto.
Kaip skelbia portalas, įmonės reikalauja 94,7 tūkst. eurų atlyginimo iš įmonių, partnerių ir buvusių fondų valdytojų, taip pat po 414 eurų kompensacijos už kiekvieną dieną, kol baigsis turto areštas.
„OB Holding 1“ ir OCGB advokatai Ivas Tulvikas ir Erkas-Andreasas Roosikas teisme teigia, kad prokuratūra pradėjo tyrimą ir areštavo jų klientų sąskaitas dėl „Baltcap“ ir jos vadovų pradėtos žiniasklaidos kampanijos.
Tačiau Harju apygardos teismas jau atmetė „OB Holding 1“ pareikštą ieškinį ir nutraukė bylą, tuo metu dėl OCGB pareikštų reikalavimų sprendimas dar nepriimtas.
Anot portalo, iki šiol visi ieškiniai buvo pateikti iš „BaltCap“, kuri teigė, kad „Olybet“ koncernas priėmė dideles pinigų sumas iš Š. Stepukonio ir skatino nekontroliuojamą lošimo priklausomybę.
Dabar „Olybet“ koncerno įmonės kreipėsi į teismą su ieškiniu prieš „BaltCap“, teigdami, kad įmonės veikla, ypač licencijos neturėjimas ir vidaus kontrolės trūkumas, leido Š. Stepukoniui pasisavinti milijonines lėšas iš su fondu susijusių įmonių.
„Olybet“ koncerno atstovų nuomone, po to, kai galimas lėšų pasisavinimas tapo viešas, „BaltCap“ nukreipė visuomenės dėmesį prieš juos, susiejo kazino su skandalu ir sukėlė neigiamą žiniasklaidos dėmesį, o tai, be kita ko, lėmė, kad Lietuvos ir Europos prokurorai areštavo bendrovės banko sąskaitas, įtardami, kad jose cirkuliuoja nusikalstamu būdu gauti pinigai.
Kaip skelbė ELTA, atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėtos Š. Stepukonio veiklos, nustatyta, kad įtariamasis iš anksčiau vadovauto „Baltcap“ fondo įmonių pasisavino daugiau nei 42 mln. eurų, iš kurių daugiau nei 31 mln. eurų galėjo pralošti Estijos kazino.
Tyrimo duomenys rodo, kad iš bendros sumos 5 mln. eurų buvo pralošti Lietuvoje registruotoje lošimų bendrovėje, 6 mln. eurų buvo nesėkmingai investuoti į Vengrijoje registruotą brokerių kompaniją, didžioji dalis pralošta Estijoje esančioje „Olympic Casino“.
Buvusio „BaltCap“ fondo partnerio ikiteisminį tyrimą kontroliuojantis Europos deleguotasis prokuroras Darius Karčinskas Eltai yra sakęs, kas tyrimas labai didelės apimties, jo duomenys dar analizuojami, tačiau tikimasi, jog šiemet byla pasieks teismą.
Buvo planuota, kad byla pasieks teismą pirmąjį šių metų ketvirtį, tačiau tai tikriausiai neįvyks, kol kas dar nesurašytas ir kaltinamasis aktas.
Pasak prokuroro, Š. Stepukonis byloje nebus vienintelis kaltinamasis.