 „Revolut“ klientai Lietuvoje nebegalės investuoti į tauriuosius metalus

2026 m. balandžio 24 d. 13:39
Jungtinės Karalystės (JK) finansinių paslaugų įmonė „Revolut“ klientams Lietuvoje nebeteiks investavimo į fizinius tauriuosius metalus – auksą, sidabrą, platiną – paslaugų, skelbia portalas „Delfi“.
Portalo skaitytojos laiške iš „Revolut“ teigiama, jog bankas nuo birželio 22 d. nutraukia šių žaliavų prekybą Lietuvoje.
Kaip „Delfi“ teigė bankas „Revolut“, pokytis įtakos turės labai mažai daliai klientų, o investuoti į tauriuosius metalus toliau bus galima kitu būdu, pavyzdžiui, į biržoje prekiaujamus žaliavų vertybinius popierius.
Anot banko, sprendimas taikomas tik žaliavų prekybos paslaugai, neturi jokios įtakos kasdienės bankininkystės ir investavimo paslaugoms.
Susiję straipsniai
„Revolut“ ėmėsi rimtų veiksmų: užblokavo dalies ES gyvenančių rusų paskyras

„Revolut“ ėmėsi rimtų veiksmų: užblokavo dalies ES gyvenančių rusų paskyras

„Revolut“ bankui Italijoje skirta 11 mln. eurų bauda

„Revolut“ bankui Italijoje skirta 11 mln. eurų bauda

„Revolut“ Lietuvoje pradeda teikti būsto paskolas

„Revolut“ Lietuvoje pradeda teikti būsto paskolas

„Šis pokytis liečia tik labai nedidelę dalį mūsų klientų. Siekdami užtikrinti sklandų perėjimą, suteikiame jiems 60 dienų laikotarpį, per kurį jie gali parduoti turimas žaliavas pasirinktu metu. Taip pat už šiuos pardavimo sandoriams netaikysime standartinių žaliavų prekybos mokesčių“, – nurodė bankas.
„Revolut“ taip pat kompensuos visus komisinius mokesčius, nuskaičiuotus parduodant arba likviduojant žaliavas. Šią sumą klientai gaus kaip vienkartinį mokėjimą po birželio 22 d.
Bankas Lietuvos klientams prekybą auksu ir sidabru buvo pradėjęs 2020 metų spalį.
