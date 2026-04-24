 „Revolut“ klientai Lietuvoje nebegalės investuoti į tauriuosius metalus

Portalo skaitytojos laiške iš „Revolut“ teigiama, jog bankas nuo birželio 22 d. nutraukia šių žaliavų prekybą Lietuvoje.
Kaip „Delfi“ teigė bankas „Revolut“, pokytis įtakos turės labai mažai daliai klientų, o investuoti į tauriuosius metalus toliau bus galima kitu būdu, pavyzdžiui, į biržoje prekiaujamus žaliavų vertybinius popierius.
Anot banko, sprendimas taikomas tik žaliavų prekybos paslaugai, neturi jokios įtakos kasdienės bankininkystės ir investavimo paslaugoms.
„Šis pokytis liečia tik labai nedidelę dalį mūsų klientų. Siekdami užtikrinti sklandų perėjimą, suteikiame jiems 60 dienų laikotarpį, per kurį jie gali parduoti turimas žaliavas pasirinktu metu. Taip pat už šiuos pardavimo sandoriams netaikysime standartinių žaliavų prekybos mokesčių“, – nurodė bankas.
„Revolut“ taip pat kompensuos visus komisinius mokesčius, nuskaičiuotus parduodant arba likviduojant žaliavas. Šią sumą klientai gaus kaip vienkartinį mokėjimą po birželio 22 d.
Bankas Lietuvos klientams prekybą auksu ir sidabru buvo pradėjęs 2020 metų spalį.