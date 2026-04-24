Pasirašyta Baltijos šalių ir Lenkijos deklaracija: tai svarbu visai Europos Sąjungai

Pasirašymo metu Lietuvos finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pabrėžė, kad ES rytinės sienos stiprinimas yra gyvybiškai svarbus visos Europos saugumui, o koordinuoti Europos Sąjungos veiksmai yra būtini siekiant užtikrinti, kad priešakinės linijos valstybės turėtų pakankamus finansinius pajėgumus veiksmingai ir greitai reaguoti į besikeičiančias aplinkybes.
„Ši nauja realybė turi būti visapusiškai atspindėta ne tik ES gynybos ir vidaus saugumo stiprinimui skirtuose finansiniuose instrumentuose, bet ir kitose ES politikos srityse kaip horizontalus prioritetas“, – pažymėjo K. Vaitiekūnas.
Bendroje Baltijos šalių ir Lenkijos deklaracijoje sveikinamas Europos Komisijos komunikatas dėl ES rytinių pasienio regionų, kuris suteikia svarbų pagrindą formuojant finansavimo prioritetus kitoje ES daugiametėje finansinėje programoje (2028–2034 m.). Tikimasi, kad tai padės sutelkti ES finansinius instrumentus, geriau koordinuoti investicines priemones ir pagrįsti papildomos paramos poreikį atsparumui ir saugumui stiprinti ES rytinio pasienio regionuose.
Kaip pabrėžiama deklaracijoje, Europos rytinio pasienio regionui Rusijos brutali agresija prieš Ukrainą tapo ne tik geopolitiniu iššūkiu, bet ir ilgalaikiu struktūriniu pokyčiu saugumo, ekonominėje, socialinėje ir fiskalinėje srityse.
Agresyvi kaimynystė daro reikšmingą poveikį regionui įvairiais ekonominiais aspektais, tokiais kaip lėtesnis BVP augimas, mažėjantys prekybos ir tranzito srautai, iššūkiai dėl tiesioginių užsienio investicijų, todėl deklaracijoje akcentuojama, kad ES rytinio pasienio šalių poreikiams ES biudžete būtina užtikrinti horizontalų ir išskirtinį dėmesį.
Taip pat deklaracijoje pažymima, kad nuolatinė ir tvari parama Ukrainai yra esminis Europos saugumo ramstis ir lemiamas veiksnys atgrasant tolesnę Rusijos agresiją.
„Stipresnė ES rytinė siena reiškia stipresnę Europą“, – pabrėžiama deklaracijoje.
Bendra Baltijos šalių ir Lenkijos deklaracija pasirašyta tarptautinės konferencijos „ES rytinės sienos ekonominio ir finansinio atsparumo stiprinimas – strateginių ir koordinuotų veiksmų paieška“ metu.
Konferencijoje Europos rytų šalių finansų ir ekonomikos ministrai, Europos Komisijos ir tarptautinių finansų institucijų atstovai bei politikos ir finansų ekspertai diskutavo apie neeilinius iššūkius, su kuriais susiduria ES rytinės sienos valstybės bei aptarė Europos gynybos ir saugumo stiprinimą besikeičiančioje gynybos finansavimo aplinkoje.
