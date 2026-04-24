Teismo kirtis V. Germanui: teks susimokėti baudą

2026 m. sausį Kauno kalėjime tarp V. Germano ir pareigūno įvyko konfliktas, kurio metu suimtasis kalėjimo darbuotoją pavadino invalidu. LKT nutarė, kad V. Germanas tokiu būdu įžeidė pareigūną. Verslininkui skirta 90 eurų bauda.
Šį LKT sprendimą V. Germano advokatas apskundė teismui.
Vilniaus miesto apylinkės teimo sprendimas netenkinti skundo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Vasarį Vilniaus apygardos teismui netenkinus prokuroro prašymo pratęsti V. Germanui taikytą suėmimą, įtariamajam buvo pritaikytos švelnesnės kardomosios priemonės – tai yra intensyvi priežiūra 6 mėnesiams ir 1 mln. eurų užstatas. Šį sprendimą prokuratūra buvo apskundusi Apeliaciniam teismui, tačiau pastarasis skundo netenkino.
Vasario 16 dieną V. Germanas buvo išleistas iš Kauno kalėjimo, jis nelaisvėje išbuvo 16 mėnesių.
Šių metų balandį Generalinė prokuratūra perdavė teismui baudžiamąją bylą dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo, kurioje kaltinimai pateikti verslininkui V. Germanui, buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės sutuoktiniui Mindaugui Navickui ir dar dviem asmenims.
Teisėsaugos duomenimis, organizuota asmenų grupė, kuriai vadovavo V. Germanas ir M. Navickas neteisėtai įgijo svetimą turtą, kurio vertė yra beveik 24 mln. eurų. Anot prokurorų, kaltinamieji įsigijo kriptoturto kasimo įrenginių, kurių dalį išgabeno iš Lietuvos, o įrangos tiekėjui melagingai pranešė, jog dalis produkcijos buvo sugadinti. Pasinaudojant šia schema, kaltinamieji neteisėtai įgijo svetimas lėšas. V. Germanas pranešė kaltės nepripažįstantis.
Ši baudžiamoji byla yra išskirta iš didelės apimties ikiteisminio tyrimo, kuris susijęs su įmonės „Foxpay“ veikla. Anksčiau Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pranešė, kad tiriant minėtos bendrovės veiklą, nustatyta, kad asmenų grupė galėjo legalizuoti mažiausi 17 mln. eurų.