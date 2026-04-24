Užimtumo tarnybos projekto „Kryptis – Ateitis“ konferencijoje – apie naujus įgūdžius, gebėjimą prisitaikyti ir darbo rinkos ateitį

Balandžio 24 d. Vilniuje, Užimtumo tarnybos projekto „Kryptis – Ateitis“ baigiamojoje konferencijoje, pristatomi besikeičiantys darbuotojų ir darbdavių lūkesčiai, labiausiai reikalingos kompetencijos artimiausiais metais ir kaip šiuo metu priimami sprendimai gali lemti rytdienos darbo rinkos kryptį. Konferencijoje dalyvaujantys ekspertai, institucijų atstovai ir projekto partneriai diskusijose dalinsis apie jau vykstančius pokyčius ir turima praktine patirtimi.
„Pastaraisiais metais darbo rinkos pokyčiai apima ne tik technologinę pažangą, bet ir platesnį darbo sampratos suvokimą. Keičiasi užduočių pobūdis, darbuotojų vaidmenys, reikalingų kompetencijų struktūra ir organizacijų požiūris į darbą. Dėl to vis svarbiau tampa ne vien reaguoti į pokyčius, bet ir iš anksto ruoštis tam, kas laukia ateityje – stiprinti skaitmeninius gebėjimus, suprasti žaliosios transformacijos poveikį ir veikti naujomis bei kintančiomis sąlygomis.
Aptariamo projekto veiklos ir buvo orientuotos į perspektyvius profesijos ir užimtumo pasirinkimus – ateityje ir jau dabar svarbu ne tik, ką žmogus jau moka, bet ir kaip greitai geba mokytis, keistis ir prisitaikyti.“ – sako Užimtumo tarnybos direktorė Inga Balnanosienė.
Susiję straipsniai
Vienas svarbiausių renginio akcentų – Lino Petkevičiaus pranešimas apie dirbtinio intelekto poveikį darbo vietoms, o po jo vykstanti panelinė diskusija kvies plačiau pažvelgti į tai, kas toliau laukia darbo rinkos, kokie įgūdžiai tampa svarbiausi ir kokių sprendimų reikia jau dabar.
Po diskusijos dalyviai kviečiami į interaktyvias temines zonas, kuriose pristatomi konkretūs pavyzdžiai – verslų iniciatyvos ir dirbtuvės, leidžiančios iš arti pamatyti, kaip inovacijos integruojamos į darbo rinką ir verslo aplinką.
Konferencija vyksta baigiantis Užimtumo tarnybos projektui „Kryptis – Ateitis“, kuriuo siekiama sudaryti galimybes darbo ieškantiems ir dirbantiems asmenims įgyti aukštą pridėtinę vertę kuriančias kvalifikacijas bei kompetencijas, skatinti darbo vietų, prisidedančių prie skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos, kūrimą ir stiprinti žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimą.
Tokio pobūdžio diskusijos šiandien tampa ypač reikalingos – jos padeda aiškiau suprasti, kokia kryptimi juda darbo rinka ir kokių sprendimų reikia tam, kad žmonės bei organizacijos galėtų joje veikti tvariai, užtikrintai ir pasirengę naujiems iššūkiams.