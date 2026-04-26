Šis miestas – Lietuvos NT rinkos „butikas“: naujų būstų pasiūla čia mikroskopinė

Didžiausias nekilnojamojo turto proveržis – pajūryje
Bene įspūdingiausius rezultatus pastaruoju metu demonstruoja Klaipėda ir Palanga. Lietuvos banko skaičiuojamas pasikartojančių sandorių indeksas rodo, kad per 2024 m. butai Klaipėdoje brango beveik 15 proc., o 2025 m. „Ober-Haus“ fiksavo 10,9 proc. kainų augimą.
Nepaisant sparčiai kylančių kainų, Klaipėda išlieka vienu patraukliausių didmiesčių pagal būsto įperkamumą, todėl pirkėjai skuba naudotis šia proga.
Milano gyventojai protestuoja: miestas tapo nebeįperkamas vietiniams
„Remiantis skelbimuose esančiais skaičiais, įsigijus būstą Klaipėdoje, vidutiniškai galima tikėtis apie 5,12 proc. pajamingumo iš ilgalaikės nuomos. Pajūrio patrauklumą didina ne tik atgyjanti pramonė ir uosto veikla, bet ir praeityje buvusi lėtesnė naujų projektų plėtra, dėl kurios dabar rinkoje juntamas kokybiško naujos statybos būsto trūkumas“, – sako banko „Bigbank“ Santykių su klientais valdymo departamento vadovas Lietuvoje Edvardas Arnatkevičius.
Specialistas teigia pastebintis dar aktyvesnį NT rinkos renesansą Palangoje. Tai vienas iš nedaugelio Lietuvos miestų, kur gyventojų nuolat daugėja – vien per 2025 m. gyventojų skaičius Palangoje išaugo 3,5 proc. Na, o pasirinkus trumpalaikę nuomą ir efektyviai valdant būsto užimtumą, NT pajamingumas Palangoje gali perkopti net 8–10 proc.
Netikėto susidomėjimo vis dažniau sulaukia Šiauliai
Nors Šiauliai dažnai nepelnytai atsiduria didžiųjų miestų šešėlyje, investuotojams jie – tikra aukso gysla. Žemesnė pradinė turto kaina reiškia kur kas greitesnį investicijos atsipirkimą. Šiauliuose būsto rinką stipriai aktyvina vidinė migracija, į regioną grįžtantys emigrantai bei logistikos ar transporto srityje dirbti čia atsikraustantys užsieniečiai.
Todėl šiuo metu NT nuomos pajamingumas Šiauliuose yra vienas aukščiausių ir siekia 5,73 proc., o paties NT vertė 2025 m. šiame mieste kilo 11 proc.
Tai miestas, kuriame už vieno vidutinio buto Vilniuje kainą galima įsigyti du objektus, generuojančius nuolatinį pinigų srautą. Taip yra todėl, kad Šiauliai nėra patogiausias pasirinkimas norintiems tiesiog investuoti, – NT rinka čia išlieka aktyvi tik tarp gyvenančiųjų čia arba šalia miesto.
Tad nors apie Šiaulius daugelis investuotojų pasvarsto, būstą čia ir toliau dažniausiai perka gyvenantys netoliese – Šiauliuose butų pardavimai šiemet netgi kiek sumažėjo.
Sparčiausiai kainos auga Kaune
Nepaisant kiek aukštesnio pradinio barjero, investuotojai dažniau renkasi Kauną. Statistika rodo, kad 2025 m. Kaune butų kainos augo net 13,8 proc. – daugiau nei bet kuriame kitame didmiestyje.
Nors naujų butų pasiūla ir statybų apimtys stabilizuojasi, miestas pritraukia didžiulius užsienio investuotojų bei studentų srautus, o tai užtikrina nuolatinę ilgalaikės nuomos paklausą.
„Žinia apie „Continental“ pasitraukimą nuskambėjo itin garsiai, bet Kaunas sėkmingai išlaiko puikius vertinimus „fDi Intelligence“ reitinguose, kuriuose investicijų ekspertai vertina Europos miestus. Nuomos pajamingumas Kaune labai panašus į Vilniaus, tačiau pasirinkimas sparčiai mažėja ir galima neabejoti, kad NT čia ir toliau sparčiai brangs“, – aiškina E. Arnatkevičius.
Kaunas tapo solidžiu kompromisu tiems, kurie nori didmiesčio likvidumo, žemesnio pradinio kapitalo reikalavimo, bet tikisi kiek didesnio pajamingumo nei sostinėje.
Trakuose – nekilnojamojo turto deficitas
Na, o Trakai yra Lietuvos NT rinkos „butikas“. Dėl griežtų nacionalinio parko apribojimų, naujų statybų pasiūla čia yra mikroskopinė – šiuo metu rinkoje yra keli naujos statybos projektai, tačiau jie – arba už miesto zonos ribų, arba siūlo pertvarkytas komercines patalpas.
Šiuo metu šis miestas itin patrauklus „premium“ segmento pirkėjams, ieškantiems prieigos prie gamtos ir labai nedidelio atstumo nuo Vilniaus. Tradicinis nuomos pajamingumas procentais čia skaičiuojamas rečiau, tačiau ilguoju laikotarpiu generuojamas didžiulis kapitalo vertės prieaugis.
Įsigyti būstą Trakuose nėra lengva jau vien dėl to, kad pačiame mieste parduodamų butų skaičius – itin žemas, o kainos – gana aukštos. Tačiau būtent dėl to kainų augimas Trakuose yra beveik garantuotas, nors ir sunkiai pamatuojamas dėl nedidelių pardavimų skaičių.
„Vilnius plečiasi – Trakai oficialiai Vilniaus dalimi niekada netaps, tačiau tendencijos rodo, kad daug kas jau traktuoja šį miestą kaip vieną iš Vilniaus mikrorajonų. Pastebime, kad Trakus vis dažniau renkasi ne tik vyresni, bet ir jaunos šeimos, norinčios ramybės, bet kartu – ir prieigos prie sostinės bei komforto“, – Trakų augimą aiškina „Bigbank“ atstovas.
Tad sostinės dominavimas Lietuvos NT rinkoje mažėja – dėl peraugusių kainų ir ištirpusio nuomos pajamingumo investuotojų pinigai vis sparčiau teka į kitus šalies miestus. Vilnius ir toliau išliks viena patraukliausių vietų gyventi, tačiau, atrodo, investuotojai vis dažniau žvalgysis kitur.
