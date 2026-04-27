„Vinted“ įvykdė 880 mln. eurų vertės antrinį akcijų sandorį, bendrovė įvertinta 8 mlrd. eurų

Sandoryje dalyvavo nauji ir esami investuotojai, o pagrindiniai investuotojai buvo EQT, „Schroders Capital“ ir „Teachers’ Venture Growth“ (TVG) – Ontarijo mokytojų pensijų fondo vėlyvosios stadijos rizikos kapitalo investavimo platforma.
„Sandoris suteikė galimybę darbuotojams realizuoti dalį sukurtos vertės ir užtikrino likvidumą esamiems instituciniams investuotojams. Visi pagrindiniai investuotojai išlieka reikšmingai investavę į bendrovę, o akcininkų bazė buvo sustiprinta ir išplėsta, pritraukiant tiek privačiose, tiek viešose rinkose veikiančius ilgalaikius institucinius investuotojus“ – skelbė bendrovė.
Pranešama, kad esamas investuotojas EQT padidino savo turimą akcijų paketą, TVG ir „Schroders Capital“ prisijungė kaip nauji akcininkai, nors „Schroders Capital“ yra netiesioginis „Vinted“ investuotojas nuo 2018 metų.
Susiję straipsniai
Bendrovės teigimu, sandoryje dalyvavo ir kiti nauji investuotojai, tarp jų „BlackRock“ fondai, „Lombard Odier“ bei „Pinegrove Opportunity Partners“, o dalis esamų akcininkų, įskaitant „Baillie Gifford“, taip pat padidino savo investicijas.
„Šis sandoris ir bendrovės įvertinimas atspindi mūsų nueitą kelią kuriant „Vinted“ tokią, kokia ji yra šiandien – tai pasiteisinęs tarpusavio prekybos platformos modelis, veikiantis ekosistemoje su integruota siuntimo ir mokėjimų infrastruktūra, leidžiančia patikimai, paprastai ir už prieinamą kainą prekiauti naudotais daiktais dideliu mastu“, – pranešime cituojamas „Vinted Group“ vadovas Thomas Plantenga.
Skelbiama, kad praėjusiais metais „Vinted“ bendra platformoje parduotų prekių vertė išaugo 47 proc. ir pasiekė 10,8 mlrd. eurų, pajamos sudarė 1,1 mlrd. eurų, o grynasis pelnas – 62 mln. eurų.
Bendrovė veikia 26 rinkose. Šio sandorio metu „Vinted“ nepritraukė naujo pirminio kapitalo. Įmonė praneša turinti stiprų balansą, kelerius metus generuojanti teigiamą pinigų srautą, todėl augimą gali finansuoti iš turimų išteklių.
„Goldman Sachs International“ buvo vienintelis sandorio organizatorius, o „Cooley“ konsultavo „Vinted“ teisiniais klausimais.