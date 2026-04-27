Antrasis pusmetis privers labiau pratuštinti pinigines: štai už ką teks mokėti daugiau

„Pagal tas tendencijas, kurios yra matomos rinkoje, turbūt jokia paslaptis, kad tarifai antram pusmečiui turi tikimybę didėti. (...) Dėsime visas pastangas, kad tai būtų kiek įmanoma mažesnis augimas“, – „Verslo žinių“ tinklalaidėje kalbėjo R. Pocius.
Pasak jo, siekiant išvengti kainų šuolių ir kylančių rizikų, visuomeninis tiekėjas „Ignitis“ antrajam šių metų pusmečiui 50 proc. gamtinių dujų tiekimo portfelio užfiksavo dabartinėmis mažesnėmis kainomis.
„Taip pat esame jau ir su „Ignitis“ (...) sutarę, kad siekiant išvengti tam tikrų rizikų ateityje, kurios gali kilti dėl kainų svyravimo, dėl geopolitinės situacijos neapibrėžtumo, diversifikuoti gamtinių dujų tiekimo portfelį. Tai reiškia, kad dalis gamtinių dujų kainų turėtų būti fiksuotos, apdraudžiant nuo kainų svyravimo, ir tas jau yra padaryta. (...) Šiuo metu jau yra pasiekta 50 proc. – pusė portfelio apdrausta (...) mažesnėmis kainomis“, – aiškino jis.
Astravo AE lokaciją laiko tyčia parinkta netoli Lietuvos: tai hibridinio karo įrankis
Anot R. Pociaus, užfiksuota dujų kaina siekia apie 35 eurus už megavatvalandę (MWh). Tuo metu didmeninėje rinkoje ateities sandorių kainos jau siekia apie 45 eurus už MWh.
R. Pocius pažymėjo, kad kainoms svarbus ir gamtinių dujų saugyklų užpildymas, kurį stebėti ketina Europos Komisija (EK), tačiau pagrindinė idėja – diversifikuoti tiekimo portfelį.
„Pati idėja yra nesudėti kiaušinių į vieną pintinę ir diversifikuoti tiekimo portfelį, be abejo, įvertinus rizikas, kad užfiksuota kaina gali būti ir šiek tiek didesnė. Tačiau, pagal šiandienos situaciją, kurią matome, 35 eurų už megavatvalandę kaina tikrai yra gera ir mes manome, kad vartotojai tikrai turės galimybę mokėti mažiau už gamtinių dujų tiekimą“, – kalbėjo jis.
Be to, pasak rinkos reguliuotojo vadovo, siekiant didesnio kainų stabilumo, gamtinių dujų kainų indeksą siekiama susieti su Amerikos indeksu, ne su Europos, kaip iki šiol.
„Taip pat su „Ignitis“ diskutuojame apie galimybę gamtinių dujų tiekimo buitiniams vartotojams indeksą susieti ne su europiniu indeksu, vadinamu TTF, bet su Amerikos „Henry Hub“ indeksu, kuris yra daug stabilesnis, inertiškesnis ir mažiau volatilus. (...) Be abejo, vartotojams svarbu kaina, bet lygiai taip pat ir kainų stabilumas, kad nebūtų didelio svyravimo gamtinių dujų tiekimo kainoje“, – sakė R. Pocius.
Susiję straipsniai
Energetinės krizės neįžvelgia
R. Pocius tikino, kad VERT krizės rinkoje dėl Artimuosiuose Rytuose kilusio karinio konflikto neįžvelgia. Pasak jo, Lietuvoje labiau išvysčius atsinaujinančios energetikos pajėgumus, naftos ir gamtinių dujų kainų poveikis elektros kainoms yra mažesnis.
„Jeigu kalbėtume apie tradicinę energetiką (...) – elektros energijos sektorius, gamtinių dujų sektorius, šilumos sektorius, kuriuos mes iš esmės, kaip taryba, reguliuojame – kol kas mes neįžvelgtume, kad tai yra energetinė krizė“, – teigė jis.
„Būtent tie pasiekti tikslai, kurių siekiame ir (kurie – ELTA) toliau numatyti mūsų Energetikos strategijoje, leidžia turėti tokią situaciją, kad pakilus naftos kainai, taip pat pakilus gamtinių dujų kainai didmeninėse rinkose, elektros energijos kaina, palyginti su ta, kurią turėjome šių metų pradžioje, šaltaisiais metų mėnesiais, ji yra sumažėjusi. (...) Būtent atsinaujinančių energetikos išteklių dėka mūsų vartotojai gali pajausti realią šios strategijos įgyvendinimo finansinę naudą“, – pridūrė R. Pocius.
Pasak jo, nors gamtinių dujų kainos šiek tiek padidėjo, jos nesiekia 2022 m. buvusio lygio.
Kaip pirmadienį skelbė elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“, praėjusią savaitę pirmą kartą istorijoje atsinaujinančių išteklių elektrinių savaitės gamybai viršijus Lietuvos elektros poreikį, elektros kaina šalyje sumažėjo 58 proc. ir buvo mažiausia nuo praėjusių metų birželio.
Tuo metu gamtinių dujų kainos, kaip pirmadienį skelbė Lietuvos energetikos agentūra (LEA), per savaitę taip pat pigo – tikintis JAV ir Irano antrojo derybų rato, jų kaina mažėjo 3,8 proc.
DujosElektraValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT)
Rodyti daugiau žymių