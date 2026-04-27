Juodas pirmadienis kelių įmonių darbuotojams – dalis jų neteks darbo

Nesutiko keltis į kitą miestą
Kaip naujienų portalui Lrytas sako UŽT atstovė spaudai Milda Jankauskienė, jie jau gavo pranešimą iš UAB „Skanėja“ apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą.
Iš 46 darbuotojų įspėti 28 dirbantieji. Pagal kvalifikacijas, darbo daugiausiai neteks krovikai – 7, fasuotojai – 7, elektros krautuvo vairuotojai – 3.
Numatoma atleisti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 63 straipsnyje nurodytomis sąlygomis nuo 2026 m. gegužės 21 d. iki liepos 21 d.
„Atleidimo priežastys: pagal LR darbo kodekso 57 str. 1 d. 3 p. – darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės.
Siekiant užtikrinti veikos tęstinumą, atitikimą taikomiems kokybės bei maisto saugos reikalavimams ir išvengti esminių verslo praradimų, buvo priimtas sprendimas UAB „Skanėja“ gamybinę veiklą perkelti į kitą vietovę – iš Kirtimų g. 59A-1, Vilnius bei Kirtimų g. 47B, Vilnius į Plento g. 92, Širvintos.
Visiems su šiuo perkėlimu susijusiems darbuotojams buvo įteikti pasiūlymai dėl darbo sutarties sąlygų (darbo vietovės) pakeitimo. Dalis darbuotojų raštu išreiškė nesutikimą su šiuo Darbo sąlygų pakeitimu“, – nurodo M. Jankauskienė.
Portalo rekvizitai.vz.lt duomenimis, bendrovėje „Skanėja“ vidutinis mokamas atlyginimas šių metų kovą siekė 1 943 (su mokesčiais).
2024 m. įmonės pardavimo pajamos siekė 7,8 mln. Eur, o tais pačiais metais grynasis nuostolis – 1 716 Eur.
2026 m. vasarį „Skanėja“ sumokėjo 92 768 Eur mokesčių.
„Skanėja“ veikia jau daugiau nei 30 metų.
Portalas Lrytas susisiekė minimos įmonės atstovais, jie sutiko situaciją plačiau pakomentuoti raštu. Gavus jų atsakymą, straipsnį tikimės papildyti.
Darbo neteks rūšiuotojai, katilinės operatoriai ir sargai
Tuo metu „Polywood“ pranešime UŽT apie grupės darbuotojų atleidimą informuojama, kad iš 98 darbuotojų apie atleidimą įspėta 15 dirbančiųjų.
Daugiausiai pagal profesijas – gamybos cecho operatoriai – 5, rūšiuotojai – 3 ir katilinės darbuotojai – sargai – 3.
Numatoma atleisti Darbo kodekso 63 straipsnyje nurodytomis sąlygomis nuo šių metų balandžio 22 d. d. iki balandžio 30 d.
Anot M. Jankauskienės, įmonė atsisveikina su darbuotojais remdamasi darbo kodekso 55 str. (jis kalba apie darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių) ir 54 str. (darbo sutarties nutraukimą šalių susitarimu).
Rekvizitai.vz.lt duomenimis, 2026 m. kovą vidutinis mokamas atlyginimas įmonėje „Polywood“ siekė 2 036 Eur (su mokesčiais).
Pardavimo pajamos 2024 m. – 7, 9 mln. Eur, o grynasis nuostolis – -1, 4 mln. Eur.
2026 m. vasarį „Polywood“ sumokėjo 93 819 Eur mokesčių.
Bendrovė veikia kiek ilgiau nei 25 metus.
Nusprendė centralizuoti veiklą
O štai UAB „Akerbla LT“ UŽT informavo, kad dėl grupės darbuotojų atleidimo jau įspėjo 14 iš 30 darbuotojų. Pagal profesijas, daugiausiai darbo neteks 13 laboratorijos darbuotojų.
„Numatoma atleisti darbo kodekso 63 straipsnyje nurodytomis sąlygomis nuo 2026 m. gegužės 25 d. iki liepos 23 d.
Atleidimo priežastis – darbo kodekso 57 st. 1 d. 1 p. – dėl darbo organizavimo pakeitimų. Darbdavys priėmė sprendimą uždaryti Vievyje esančią laboratoriją centralizuojant veiklą Zarasuose“, – teigia M. Jankauskienė.
Minėtas portalas skelbia, kad moksliniais tyrimais besiverčiančioje bendrovėje „Akerbla LT“ šių metų kovą savo darbuotojams mokėjo vidutinį 2 348 Eur (su mokesčiais) atlyginimą.
2024 metais pardavimo pajamos siekė 818 tūkst. Eur, grynasis pelnas – 12 325 Eur.
2026 mettų vasarį „Akerbla LT“ sumokėjo 10 120 Eur mokesčių.
